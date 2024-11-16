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伯恩斯稱中美未來數年將激烈競爭 謝鋒：對話大門永敞開

中國新聞組／北京16日電

中美交流基金會15日在香港舉辦年度「香港中美論壇」。候任美國總統川普再次上台後的中美關係走向是焦點話題。在場官員學者研判，中美關係會在未來經過一兩年的挑戰期，而後有機會達成協議，在中國「零容忍」的台灣問題上，雖然可以肯定川普絕不想要戰爭，但緊張關係仍將持續。

美國駐中國大使伯恩斯透過視訊在論壇上表示，美國和中國是戰略競爭對手，預計兩國關係在未來多年內保持激烈競爭；並稱，中美之間有許多重大分歧，但美國不尋求與中國脫鉤，希望健康、公平的雙向貿易投資能夠繼續。

中國駐美大使謝鋒在視像致辭時強調中方願做美方伙伴，謝鋒表示，中美衝突對抗的代價誰都不可承受，並指兩國關係穩定、可持續發展符合中美的共同利益。

謝鋒表示，中美各有關切，可透過平等協商尋求解決方法，強調雙方要確立對話而非對抗，加強各層級和各領域的對話，消除誤解誤判。「中方對話的大門始終敞開」，他說，願意與美方做夥伴和朋友，希望美方與中方相向而行，妥善管控分歧，中美不能重複大國衝突的歷史。

謝鋒強調，中國沒有超越或取代美國的規畫，但美國也不要有遏制中國的打算，要尊重彼此核心利益和重大關切，而台灣問題是中國核心利益中的核心，是可能引發衝突對抗的最大爆發點，打「台灣牌」只會引火自焚。

在中美貿易方面，伯恩斯對中國作出一些批評。他說，北京正試圖通過投資更多的製造能力來恢復經濟增長，過程中主要倚賴貿易夥伴吸收大量低價出口，這損害了美國工人和企業，總統拜登因此提高對中國電動汽車、鋰電池和其他技術的關稅。

他強調，美國將確保技術、資本和專業知識不被用來破壞美國的國家安全，又批評中國仍然歧視美國企業和投資者。

據報導，伯恩斯也擔憂中國的反間諜法、修訂的國家機密法和其他措施，將企業盡職調查和共享常規經濟數據刑事化，增加了企業風險並削弱對中國的投資。

伯恩斯表示，會繼續推動其核心利益和價值觀，制裁向俄羅斯提供軍民雙用途技術的中國公司，又希望推進美國對新疆、西藏以及香港人權和自由的承諾。

投資 謝鋒 香港

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