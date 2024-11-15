我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年僅27歲 李威特獲任最年輕白宮發言人

言詞犀利、性格剛烈 川普華裔發言人接白宮通訊主任

習近平APEC會多國領導人 星、紐、智利都表明恪守一中原則或政策

記者陳湘瑾／即時報導
中國國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見泰國總理貝東塔。（圖／取自中國外交部官網）
中國國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見泰國總理貝東塔。（圖／取自中國外交部官網）

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，根據中國外交部官網發布消息，中國國家主席習近平當地時間15日的非正式會議期間分別會見紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）、智利總統博里奇（Gabriel Boric）、新加坡總理黃循財和泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）等人。其中，黃循財在會面時表示，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。盧克森與博里奇也都分別表示恪守一中政策或一中原則。

習近平在與盧克森會面時表示，中國和紐西蘭在10年前決定建立中新全面戰略夥伴關係，過去10年來中紐關係保持穩定發展勢頭，有力增進兩國人民福祉。中新兩國沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，應該把彼此視為機遇和夥伴，而不是挑戰或威脅；應該冷靜務實地管控分歧，而不是讓分歧定義兩國關係。

盧克森回應，紐方致力於深化紐中全面戰略夥伴關係，堅定恪守一個中國政策，願同中方保持高層交往，全面深化經貿、綠色發展、應對氣候變化等各領域交流合作，期待同中方加強在亞太經合組織等多邊機制內的溝通協作，共同維護區域貿易的自由和開放。

習近平在與博里奇會面時表示，半個多世紀以來，智中始終堅定支持彼此核心利益和重大關切，雙方要加強各領域、各層級交往交流，歡迎更多智利優質產品出口到中國，支持更多中國企業赴智利投資興業，希望智方為中國企業提供透明、開放、非歧視的營商環境。

博里奇表示，智中兩國關係良好，經貿合作成果豐碩。智方堅定恪守一個中國原則，願同中方深化文化、教育等各領域交流合作。智方願為中國企業提供良好營商環境。期待在亞太經合組織等多邊框架內同中方密切溝通，共同反對保護主義，維護全球自由貿易和產供鏈安全暢通。支持中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

習近平會見黃循財時指出，新加坡參與中國改革開放進程起步早、領域廣、成果實。歡迎新方把握中國發展新機遇，繼續建設好蘇州工業園區、天津生態城、重慶示範性互聯互通和廣州知識城等合作項目，進一步打造數字經濟、綠色發展、人工智能領域合作新增長點。

黃循財回應，新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定恪守一個中國原則。新方始終對中國經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程。新方願同中方密切在東盟、亞太經合組織等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化。

習近平會見貝東塔時指出，明年中泰將迎來中泰建交50週年，雙方要加快中泰鐵路建設，拓展新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作，加強文化、教育、青年等人文領域交流合作，辦好佛牙舍利赴泰供奉等活動。

貝東塔表示，中國是泰國的好夥伴，期待以慶祝明年泰中建交50週年暨「泰中友誼金色50年」為契機，同中方加強高層往來，共同繪就泰中關係更加美好的下一個50年。泰方希望學習借鑒中方成功發展經驗，持續推進泰中鐵路等共建「一帶一路」合作，密切人文交流。

中國國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／取自中國外...
中國國家主席習近平在APEC非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（圖／取自中國外交部官網）
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，中國國家主席習近平當地時間15...
2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，中國國家主席習近平當地時間15日的非正式會議期間分別會見多國領導人。（圖／取自中國外交部官網）

習近平 新加坡 人工智能

上一則

習近平APEC演講 批美國保護主義「開歷史倒車」

延伸閱讀

習近平APEC演講 批美國保護主義「開歷史倒車」

習近平APEC演講 批美國保護主義「開歷史倒車」
石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係

石破茂在秘魯會習近平 重申共同推進戰略互惠關係
尹錫悅APEC場邊會習近平 籲韓中合作致力和平

尹錫悅APEC場邊會習近平 籲韓中合作致力和平
秘魯重申支持一中原則 台外交部呼籲勿再扈從中國謬論

秘魯重申支持一中原則 台外交部呼籲勿再扈從中國謬論

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福

薄瓜瓜將成宜蘭女婿 準岳父背景曝光 藍綠都祝福
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招