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習近平在APEC上批貿易保護主義「是開倒車」

記者顏伶如／綜合報導
在秘魯首都利馬出席亞太經合會議(APEC)的中國國家主席習近平，15日在企業領袖高峰會演說指出，應該拒絕單邊主義、保護主義，迎接經濟全球化發展。(美聯社)
在秘魯首都利馬出席亞太經合會議(APEC)的中國國家主席習近平，15日在企業領袖高峰會演說指出，應該拒絕單邊主義、保護主義，迎接經濟全球化發展。(美聯社)

前總統川普即將再度執政，成為在秘魯首都利馬(Lima)舉行的亞太經濟合作會議(APEC)與會各國關注焦點。中國國家主席習近平15日在亞太經合會企業領袖高峰會(APEC CEO Summit)演說指出，應該拒絕單邊主義、保護主義，迎接經濟全球化發展。

路透分析，習近平在亞太經合會演說中批評保護主義，透露了中國在川普明年1月上台之後將如何因應。

川普競選期間承諾當選後將對中國進口商品加徵60%關稅，不過北京與中國企業則認為，川普的保護主義恐將觸怒美國在歐洲、亞洲的其他盟友，如此一來中國便有機會擴大全球影響力，增進貿易關係。

根據中國商務部部長王文濤提供給企業領袖的書面講稿，習近平演說指出：「經濟全球化遭遇逆流，面臨逆水行舟，不進則退的嚴峻考驗」，但沒有點名特定國家或元首。

習近平指出：「世界進入新的動盪變革期，單邊主義、保護主義蔓延，世界經濟碎片化加劇。」他說：「以各種名目阻礙經濟合作，執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。」

他列舉中國政府近來採取的多項吸引外資投資措施，包括取消製造業領域外資准入限制、積極推廣144小時過境免簽政策以便利中外人員往來等。

習近平表示，中國將推出更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，讓中國開放大門越開越大。

路透報導，某些觀察家說，與2016年川普首次當選相比，如今中國對川普領導下的美國保護主義提供替代選項或反制措施，吸引力已經減少。新加坡國立大學(National University of Singapore)教授莊嘉穎(Ja Ian Chong)說，中國跟美國一樣走保護主義，經濟比以前更不開放。

在秘魯首都利馬出席亞太經合會議(APEC)的中國國家主席習近平(右二)，15日在...
在秘魯首都利馬出席亞太經合會議(APEC)的中國國家主席習近平(右二)，15日在企業領袖高峰會演說指出，應該拒絕單邊主義、保護主義，迎接經濟全球化發展。(美聯社)

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