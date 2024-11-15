習近平APEC演講 批美國保護主義「開歷史倒車」

習近平在APEC非正式領袖會議上發表書面演講。圖為主辦國秘魯的總統博魯阿爾特在會上致詞。 (美聯社)

據新華社消息，中國國家主席習近平 秘魯當地時間15日上午在亞太經合組織工商領導人峰會上發表題為《把握時代大勢共促世界繁榮》的書面演講。習近平指出，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。他並表示，中國有充足信心實現今年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用。

習近平這番發言顯然是針對即將上任的美國總統當選人川普 將採行保護主義，準備對中國商品徵收高達60%關稅而發，路透社的報導即指出，習近平在亞太經合組織上對保護主義的批評，預示著川普一月份上任後，中國將如何尋求自己的定位。

習近平指出，亞太國家深度融入經濟全球化，成為一榮俱榮、一損俱損的利益共同體、命運共同體。同時，世界進入新的動盪變革期，經濟全球化面臨逆水行舟、不進則退的嚴峻考驗。亞太經濟何去何從，需要我們作出抉擇。

他指出，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，雖然遭遇過逆風和回頭浪，但其發展大勢從未改變，以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。越是困難時刻，越要堅定信心。要正確引導經濟全球化方向，攜手推動普惠包容的經濟全球化，推動經濟全球化進入更有活力、更包容、更永續的新階段，更能惠及不同國家、不同群體。

他提出三點主張，一是堅持創新驅動，推動世界經濟強勁成長。堅持科技成果造福全人類理念，協助開發中國家加強科技能力建設，協助知識與科技全球流動。二是堅持與時俱進，推動全球經濟治理體系改革。堅持共商共建共享原則，不斷提升全球南方的代表性與發言權，確保各國權利平等、機會平等、規則平等。推動建構開放型世界經濟體系，維持全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

第三則是堅持以人為本，推動解決發展失衡問題。世界繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎上，各國共同發展才是真發展。要走以人為本、發展更平衡、機會更均等的經濟全球化之路，讓不同國家、不同階層、不同族群分享發展成果。

習近平強調，過去30年，亞太地區創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。其成功源自於始終致力於維護區域和平穩定，始終堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，始終順應經濟全球化大勢。亞太地區要繼續做推動經濟全球化的火車頭，擦亮開放亞太、包容亞太的金字招牌，推動建構亞太命運共同體，打造亞太發展的下一個「黃金三十年」。

他表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出系統部署。中國將全面深化改革，持續為全球經濟注入強勁動能。中國有充足信心實現今年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用。中國將推動高品質發展，因地制宜發展新質生產力，推動高品質共建「一帶一路 」，繼續引領世界經濟提質增效。

他說，中國將堅定不移移走綠色發展之路，持續為全球綠色轉型提供重要動力，為全球應對氣候變遷做出重要貢獻。中國將建構更高水準開放型經濟新體制，推出更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，繼續和世界分享中國發展機會。

習近平強調，只要我們實踐開放連結精神，太平洋就能變成促進繁榮成長的通程。