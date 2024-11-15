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習近平APEC演講 批美國保護主義「開歷史倒車」

記者黃國樑／即時報導
習近平在APEC非正式領袖會議上發表書面演講。圖為主辦國秘魯的總統博魯阿爾特在會上致詞。 (美聯社)
習近平在APEC非正式領袖會議上發表書面演講。圖為主辦國秘魯的總統博魯阿爾特在會上致詞。 (美聯社)

據新華社消息，中國國家主席習近平秘魯當地時間15日上午在亞太經合組織工商領導人峰會上發表題為《把握時代大勢共促世界繁榮》的書面演講。習近平指出，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。他並表示，中國有充足信心實現今年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用。

習近平這番發言顯然是針對即將上任的美國總統當選人川普將採行保護主義，準備對中國商品徵收高達60%關稅而發，路透社的報導即指出，習近平在亞太經合組織上對保護主義的批評，預示著川普一月份上任後，中國將如何尋求自己的定位。

習近平指出，亞太國家深度融入經濟全球化，成為一榮俱榮、一損俱損的利益共同體、命運共同體。同時，世界進入新的動盪變革期，經濟全球化面臨逆水行舟、不進則退的嚴峻考驗。亞太經濟何去何從，需要我們作出抉擇。

他指出，經濟全球化是社會生產力發展的客觀要求和科技進步的必然結果，雖然遭遇過逆風和回頭浪，但其發展大勢從未改變，以各種名義執意將相互依存的世界割裂開來，是開歷史倒車。越是困難時刻，越要堅定信心。要正確引導經濟全球化方向，攜手推動普惠包容的經濟全球化，推動經濟全球化進入更有活力、更包容、更永續的新階段，更能惠及不同國家、不同群體。

他提出三點主張，一是堅持創新驅動，推動世界經濟強勁成長。堅持科技成果造福全人類理念，協助開發中國家加強科技能力建設，協助知識與科技全球流動。二是堅持與時俱進，推動全球經濟治理體系改革。堅持共商共建共享原則，不斷提升全球南方的代表性與發言權，確保各國權利平等、機會平等、規則平等。推動建構開放型世界經濟體系，維持全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

第三則是堅持以人為本，推動解決發展失衡問題。世界繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎上，各國共同發展才是真發展。要走以人為本、發展更平衡、機會更均等的經濟全球化之路，讓不同國家、不同階層、不同族群分享發展成果。

習近平強調，過去30年，亞太地區創造了舉世矚目的「亞太奇蹟」。其成功源自於始終致力於維護區域和平穩定，始終堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，始終順應經濟全球化大勢。亞太地區要繼續做推動經濟全球化的火車頭，擦亮開放亞太、包容亞太的金字招牌，推動建構亞太命運共同體，打造亞太發展的下一個「黃金三十年」。

他表示，中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推動中國式現代化作出系統部署。中國將全面深化改革，持續為全球經濟注入強勁動能。中國有充足信心實現今年經濟成長目標，持續發揮世界經濟成長最大引擎作用。中國將推動高品質發展，因地制宜發展新質生產力，推動高品質共建「一帶一路」，繼續引領世界經濟提質增效。

他說，中國將堅定不移移走綠色發展之路，持續為全球綠色轉型提供重要動力，為全球應對氣候變遷做出重要貢獻。中國將建構更高水準開放型經濟新體制，推出更多自主開放和單邊開放政策，擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，繼續和世界分享中國發展機會。

習近平強調，只要我們實踐開放連結精神，太平洋就能變成促進繁榮成長的通程。

習近平 川普 一帶一路

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