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哥國毒梟盜採3.2噸黃金 礦山挖成起司 中礦業巨頭回應了

中國新聞組／綜合報導
中國紫金礦業在哥倫比亞的武里蒂卡黃金礦場。 (取材自紫金礦業官網)
中國紫金礦業在哥倫比亞的武里蒂卡黃金礦場。 (取材自紫金礦業官網)

名下產量最大的金礦，至少已被非法開採兩年。這樣離奇之事，發生在礦業龍頭國企紫金礦業身上。美媒報導稱，紫金礦業位於哥倫比亞的武里蒂卡金礦遭販毒集團掠奪開採累計近3.2噸黃金，損失高達2億美元，整個山體被偷挖小大通道多達380條，礦場猶如「起司」。紫金礦業回應，已就哥國政府治理缺失提起4.3億美元訴訟，若衝突持續，將考慮撤出當地業務。

華爾街日報報導，受到今年金價不斷創新高的推動下，南美洲非法盜採情況加劇，甚至大量鄰國非法礦工越境湧入武里蒂卡金礦。當地武裝販毒集團「海灣幫」透過為非法礦工占領武里蒂卡金礦的礦道、擊退保全和提供生活服務，來換取10%的黃金收益。而這些非法礦工則從山體各個方向挖掘通道進入武里蒂卡礦道，大大小小各種通道多達380條，導致整個礦場被形容成已經像「起司」一樣。

消息引發中國市場關注，也衝上了微博熱搜第一。觀察者網報導，紫金礦業14日回應，武里蒂卡金礦周邊長期存在非法採礦活動。2020年3月公司完成收購後，大陸黃金（紫金礦業控股子公司）即與哥倫比亞政府相關部門簽署了安全保衛協議，以保障礦山安全。自2022年下半年以來，由於現場執法和警力不足，非法採礦事件大幅增加。

在此期間，大陸黃金持續向哥倫比亞國防部及國家和地方軍警尋求協助。紫金礦業表示，由於歷史原因以及現場條件制約，武里蒂卡金礦被非法採礦組織控制和盜採了淺部部分高品位礦體，給大陸黃金帶來了一定的損失，損失的資源確切數量尚需核實。公司及大陸黃金堅持與非法採礦活動作鬥爭，安全仍處於可控狀態，黃金產量持續上升。

紫金礦業是一家在全球從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬等金屬礦產資源勘查、開發及工程設計、技術應用研究的大型跨國礦業集團，在香港H股和上海A股整體上市。而哥倫比亞武里蒂卡金礦是全球十大金礦之一，2020年起由大陸黃金運營，但治理的缺失讓哥倫比亞政府在當地幾乎沒有存在感。

目前，紫金礦業已向世界銀行下屬的國際投資爭端解決中心（ICSID）提起了4.3億美元的訴訟，指控哥倫比亞當局未能依約保護其免受非法礦工的襲擊。公司認為，非法礦工及販毒集團的非法活動不僅導致了巨額經濟損失，也嚴重威脅了紫金礦業的合法營運權。如果衝突持續下去，公司會考慮撤出當地的業務。 

武里蒂卡金礦礦道。 (取材自紫金礦業官網)
武里蒂卡金礦礦道。 (取材自紫金礦業官網)

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