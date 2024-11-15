珠海航展這2個畫面令人揣測 俄與沙國高層為何駐足良久？

正在中國訪問的俄羅斯安全會議秘書蕭伊古（前）到珠海航展參觀。（取材自央視）

珠海航展展出多款中國高科技軍事武器，吸引許多外國人駐足。其中備受關注的是俄羅斯 聯邦安全會議秘書蕭伊古，他在殲20S和殲35A等前駐足良久且表情嚴肅，被猜測是驚嘆中國軍工成果，專家則認為意在傳遞「中俄高水平戰略互信」信號。「榜一大哥」沙烏地阿拉伯 軍官也駐足買買買逾70億元（人民幣，下同）「滿載而歸」。兩名外國軍官則讚嘆「中國武器先進得超出我們想像」。

來源：環球時報

綜合報導，蕭伊古於11月11日至15日來華出席中俄第十九輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第九次會議，14日上午現身珠海航展，參觀了在珠海航展的海軍展館，講解員介紹了航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤。他駐足聆聽講解，仔細觀看展品，全程表情嚴肅。

這一場景被媒體捕捉後引發了各界猜測。網友們紛紛揣測，有人認為他在思考俄海軍建設，也有人認為他在驚嘆中國軍工成果。

據中國官媒環球時報旗下公眾號「樞密院十號」解讀指出，蕭伊古已不再擔任俄羅斯防長，但他目前的職務為俄聯邦安全會議秘書，主要職責之一是管理軍工領域，「蕭伊古來探館了」透露了重磅信息。

正在中國訪問的俄羅斯安全會議秘書蕭伊古（前左），至珠海航展參觀。（視頻截圖）

據了解，蕭伊古在航展看了中國航母與兩棲攻擊艦，參觀了中國自主研製的兩型第五代隱形戰機殲20S和殲35A的展品，還有目前世界上只有中國在研製雙座版的隱形戰鬥機，正在研製與列裝第五代隱形戰鬥機蘇57的俄羅斯軍工領域高級官員關注這款機型別有深意。

蕭伊古參觀珠海航展透露出三點信息。一是此行是對珠海航展以及國產裝備的高度肯定，向外界傳遞出「無論國際形勢如何變幻，中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的信號。二是蕭伊古的職責是聯絡軍方和軍工部門，「可以推斷，蕭伊古到珠海主要是為了推進中俄軍事技術合作」。三是俄方很可能也是希望借助珠海航展展示俄羅斯仍有很強的軍事實力。

駐足良久的還有被民眾稱為「榜一大哥」的中國武器最大買家之一的沙烏地阿拉伯。據了解沙國皇家 空軍13日購買了大量軍事裝備並簽署多項合作協議，涉及金額逾70億元。

據香港01報導，沙國在珠海租下300平米展廳，有網民稱，展廳一平方米一日需要2萬元左右，而沙烏阿拉伯展廳大卻空空如也，工作人員介紹，這意味著沙烏阿拉伯將在本次航展中「空倉而來，滿載而歸」。

除沙烏阿拉伯對中國武器青睞以外，還有網民拍下2名外國軍人在中國展區面前久久佇立對畫面。該網民表示，這兩名外國軍官在展區停留幾乎一個上午仍不願離去，他們從坦克、裝甲車到導彈系統，再到無人機和電子戰裝備都逐一仔細觀看，其中一人讚嘆：「這款導彈的設計和性能簡直絕了」，另一名軍人也說「中國武器先進得超出我們想像，我們國家真得和中國在軍事方面多合作、多交流」。