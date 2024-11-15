習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化
中國國家主席習近平本周抵達秘魯首都利馬(Lima)，14日透過視訊連線與秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)共同為中國建造的錢凱(Chancay)超級港口舉行開幕典禮。華盛頓郵報分析，錢凱港的啟用象徵中國觸角在拉丁美洲進一步延伸，過去拉丁美洲國家對於經濟發展多半向美國求助，但中國實力現正逐漸增加。
錢凱超級港口的基礎建設計畫估計將吸引36億美元投資，為中國開闢穿越太平洋直達南美洲的路徑。開幕典禮安排在亞太經濟合作會議(APEC)高峰會議之前，習近平與拜登總統將舉行拜登卸任之前最後一次拜習會。習近平下周將出席在巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉行的20國集團(G20)峰會。
華盛頓郵報報導，習近平雖在利馬卻因安全考量而未前往利馬北邊約50哩的錢凱港，改採視訊連線。
中國與秘魯官員都說，錢凱港計畫對秘魯而言是轉變機會，讓秘魯成為南美貨物樞紐。博魯阿爾特曾形容錢凱港將發展成為聯結南美大陸與亞洲的「神經中心」，創造8000個就業機會，每年經濟活動總額上看45億元。
華爾街日報(WSJ)分析，習近平赴秘魯參加亞太經合會高峰會議以及錢凱港開幕，就是某些專家所說的中國經濟已讓美國遭到邊緣化。中國在拉丁美洲已經取代美國，成為區域裡絕大多數大型經濟體的主要貿易夥伴，僅有墨西哥、哥倫比亞除外。
報導指出，現今的拉丁美洲已經不再是美國的後院。雖然拉丁美洲國家真心希望與美國保持友好關係，卻經常被華府擺在次等重要地位。相反的，北京外交官、企業主管則與拉丁美洲國家和地方政府積極接觸，不分政黨傾向。
華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)美國計畫主任柏格(Ryan Berg)說，如此現象令人惋惜，因為拉丁美洲擁有美國企業想要的所有資源。
上一則
珠海越野車衝撞奪35命 廣東排查「四無五失」 北京跟進
下一則
FB留言