習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化

中國國家主席習近平14日透過視訊連線與秘魯總統博魯阿爾特共同為中國建造的錢凱超級港口舉行開幕典禮。由於安全原因，他未親去錢凱港剪彩。(美聯社)

中國國家主席習近平 本周抵達秘魯首都利馬(Lima)，14日透過視訊連線與秘魯總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)共同為中國建造的錢凱(Chancay)超級港口舉行開幕典禮。華盛頓郵報 分析，錢凱港的啟用象徵中國觸角在拉丁美洲進一步延伸，過去拉丁美洲國家對於經濟發展多半向美國求助，但中國實力現正逐漸增加。

錢凱超級港口的基礎建設計畫估計將吸引36億美元投資，為中國開闢穿越太平洋直達南美洲的路徑。開幕典禮安排在亞太經濟合作會議(APEC)高峰會議之前，習近平與拜登 總統將舉行拜登卸任之前最後一次拜習會。習近平下周將出席在巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉行的20國集團(G20)峰會。

華盛頓郵報報導，習近平雖在利馬卻因安全考量而未前往利馬北邊約50哩的錢凱港，改採視訊連線。

中國與秘魯官員都說，錢凱港計畫對秘魯而言是轉變機會，讓秘魯成為南美貨物樞紐。博魯阿爾特曾形容錢凱港將發展成為聯結南美大陸與亞洲的「神經中心」，創造8000個就業機會，每年經濟活動總額上看45億元。

華爾街日報(WSJ)分析，習近平赴秘魯參加亞太經合會高峰會議以及錢凱港開幕，就是某些專家所說的中國經濟已讓美國遭到邊緣化。中國在拉丁美洲已經取代美國，成為區域裡絕大多數大型經濟體的主要貿易夥伴，僅有墨西哥、哥倫比亞除外。

報導指出，現今的拉丁美洲已經不再是美國的後院。雖然拉丁美洲國家真心希望與美國保持友好關係，卻經常被華府擺在次等重要地位。相反的，北京外交官、企業主管則與拉丁美洲國家和地方政府積極接觸，不分政黨傾向。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)美國計畫主任柏格(Ryan Berg)說，如此現象令人惋惜，因為拉丁美洲擁有美國企業想要的所有資源。