菲擬向美購買中程導彈系統 中批挑釁、危險行動

中國外交部發言人林劍14日在例行記者會上回應菲律賓正考慮從美國購買「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統一事。（圖／取自中國外交部官網）

菲律賓國防部 長特奧多羅日前證實菲律賓正考慮從美國購買「堤豐」（Typhon）中程導彈發射系統。中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會上回應，菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性的武器，是挑釁和危險行動。

英國「金融時報」日前披露，特奧多羅受訪時證實，菲律賓正計畫從美國購買「堤豐」中程導彈發射系統，他表示菲律賓「不會放棄在領土內獲得這種能力的權利」。

美國今年4月在美菲「堅盾24」年度聯合軍演將該系統引入菲律賓，報導稱，這也是美國自2019年退出「中程導彈條約」以來，首次在菲律賓部署中程導彈系統，演習結束後，該發射裝置一直留在菲律賓。菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉表示，菲律賓軍方將繼續使用堤豐進行訓練，因為馬尼拉正在考慮「嘗試採購」該系統。

林劍昨天在外交部例行記者會上強調，菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性的武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立，挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險行動，是對中國和東南亞 各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇。

除了從美國購買「堤豐」中程導彈發射系統，香港「南華早報」13日報導指出，菲律賓還計畫從日本和法國採購40多艘新艦艇。菲律賓海岸警衛隊指揮官加萬表示，新船隻將於2027年開始交付。加萬在上周還表示，將增加菲律賓海岸警衛隊的人數。