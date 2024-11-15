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微軟總裁、OpenAI都表態：中迎頭趕上 AI競賽將贏歐美

中國新聞組／北京15日電
OpenAI與微軟近日都對中國的快速科技發展提出擔憂，呼籲美國政府應加大力道投入資源，不然恐怕會被中國超越。圖為全球數字貿易博覽會9月在杭州舉行，觀眾在收聽AI生成的音樂。（新華社）
OpenAI與微軟近日都對中國的快速科技發展提出擔憂，呼籲美國政府應加大力道投入資源，不然恐怕會被中國超越。圖為全球數字貿易博覽會9月在杭州舉行，觀眾在收聽AI生成的音樂。（新華社）

中國科技發展迅速，引發美國擔心被超越的憂慮。微軟總裁史密斯（Brad Smith）坦言，西方不應認為中國在科技發展領域落後於美國和歐洲，事實上中國「在很多方面」已經接近或者說正迎頭趕上西方水平。OpenAI也呼籲美國政府以「具有里程碑意義的資金和資源注入」支持AI行業，否則恐將輸中國。

綜合觀察者網、香港01等媒體報導，史密斯直言，「有一種危險在於，不去中國的人常常想當然以為中國是落後的。可以一旦你去到那裡，他們所做的一切會令你印象深刻。」他強調，西方不應認為中國在科技發展領域落後於美國和歐洲，事實上中國「在很多方面」已經接近或者說正迎頭趕上西方水平。

他指出，中美會在較長時間內進行科技競爭，歐美公司如果想要推動經濟增長，則需要在人工智能AI方面取得突破，才能保持競爭力，否則會輸給中國。

史密斯認為，未來中國和美國企業仍將在人工智慧等技術上展開競爭。他敦促美國和歐洲公司合作，利用人工智慧發展經濟，並將這種技術帶到世界其他地區。 「我們應該加快步伐，這對美國有好處，對世界其他地方都有好處。」

在談及美國新政府「是否會導致與中國的貿易和技術轉移變得更具挑戰性」時，史密斯說，現在下結論還為時過早。他預計某些技術會遷往中國，但這些事宜無法由科技公司自行決定，「只有我們提供的服務是中方所希望的，並且美國政府允許我們把服務帶到那裡，我們才能在中國開展業務。」

值得一提的是，華盛頓智庫美國資訊科技與創新基金會（ITIF）今年9月發布了一項最新研究顯示，美國遏制中國人工智慧進步的意圖「不太可能成功」。因為當前中國正設法繞過華盛頓的出口限制，培養本土創新，迅速挑戰美國在該技術領域的主導地位。

華盛頓郵報報導，OpenAI近日發布一項提案，呼籲美國政府建立監管較少的特別經濟區，讓資金、人才和關鍵物資順利跨越國界，允許美國盟友合作支持AI行業發展。OpenAI在文件中表示，如果沒有政府投資，美國將失去對中國等競爭對手的技術優勢。「我們需要大膽思考、大膽行動、大膽建設。這決定了一個國家在技術創新方面是領先還是落後，往往會對經濟競爭力和國家安全產生深遠影響。」

AI 人工智慧 OpenAI

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