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習近平抵秘魯 引領中秘關係再上新台階

記者黃國樑／即時報導
習近平當地時間14日下午乘專機抵達利馬，秘魯部長會議主席阿德里安森等高級官員前往迎接。 (新華社)
習近平當地時間14日下午乘專機抵達利馬，秘魯部長會議主席阿德里安森等高級官員前往迎接。 (新華社)

據新華社，中國國家主席習近平已飛抵秘魯首都利馬，並與秘魯總統博魯阿爾特進行會談。會談前，博魯阿爾特在秘魯總統府前廣場為習近平舉行隆重歡迎儀式，並特意安排馬隊護衛習近平前往儀式現場，以表達對習到訪的尊崇。習近平在飛抵利馬卡亞俄空軍基地時發表書面講話指出，這次訪問期間，他將與博魯阿爾特共同出席錢凱港開港儀式，他相信這次訪問將引領中秘全面戰略夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。

據中國外交部網站消息，習近平是在當地時間2024年11月14日下午乘專機抵達利馬，秘魯部長會議主席阿德里安森等高級官員前往迎接。先期抵達秘魯的香港特別行政區行政長官李家超、中國駐秘魯大使宋揚也到機場迎接。習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，華僑華人、中資機構、留學生代表和當地民眾在道路兩旁夾道歡迎習近平到訪。

消息並透露，習近平從北京飛往利馬途中，搭乘的專機曾在西班牙大加那利島作技術經停，西班牙中央政府駐加那利自治區全權代表和當地高級官員赴機場迎送。

在空軍基地的書面講話中，習近平指出，應博魯阿爾特總統邀請，他很高興再次對秘魯共和國進行國事訪問，並出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議。又一次踏上這片歷史悠久、美麗富饒的土地，他感到十分親切。他謹代表中國政府和中國人民，向秘魯政府和秘魯人民致以誠摯問候和良好祝愿。

他表示，中國和秘魯友誼源遠流長，中秘友好深入人心。早在400多年前，兩國人民就透過海上絲路和「馬尼拉大帆船」即「中國之船」開啟了友好交往。 53年前，中秘兩國建立外交關係，秘魯成為最早與新中國建交的拉丁美洲國家之一。

他說，近年來，在兩國各界共同努力下，中秘關係持續深入發展。雙方政治互信日益鞏固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。中國連續10年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場，兩國礦業、基礎建設等領域重大合作項目穩步推進，為兩國人民帶來了實質的好處。

習近平表示，訪問期間，他將與博魯阿爾特總統舉行會談，就中秘關係、各領域務實合作以及共同關心的國際和區域問題深入交換意見。他還將和博魯阿爾特總統共同出席錢凱港開港儀式。我相信，在雙方共同努力下，這次訪問將引領中秘全面戰略夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。

他表示，他也期待出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議，同各方一道，推動會議取得圓滿成功，為建設開放型亞太經濟、促進世界經濟成長、攜手建構亞太命運共同體作出新貢獻。

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