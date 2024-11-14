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南海爭議未歇 中戰備警巡黃岩島宣示主權 菲嗆沒約束力

記者陳宥菘／綜合報導
菲律賓政府8日頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，中國政府10日則是公布黃岩島的「領海基線」，並稱是加強海洋管理的舉措。圖為中國海警船今年5月在南海黃岩島海域巡邏，附近有些菲律賓漁船。（歐新社）
菲律賓政府8日頒布「菲律賓海域法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，中國政府10日則是公布黃岩島的「領海基線」，並稱是加強海洋管理的舉措。圖為中國海警船今年5月在南海黃岩島海域巡邏，附近有些菲律賓漁船。（歐新社）

為反制菲律賓海權新法，中國在10日公布64座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島領海基線的3天後，解放軍南部戰區昨日宣布在黃岩島領海領空及周邊區域組織「戰備警巡」，以行動宣示北京擁有黃岩島主權。中菲南海主權爭議恐再度升級。

根據解放軍南部戰區微信公眾號消息，南部戰區13日組織海空兵力於黃岩島「領海領空」及周邊區域戰備警巡，並強調這是戰區部隊「依法」進行的巡邏警戒活動。

黃岩島目前由中國實際控制，而菲律賓主張擁有主權。

這次戰備警巡是解放軍南部戰區今年第三次在黃岩島周邊的軍事行動。今年8月7日，南部戰區曾在黃岩島組織「聯合戰巡」，當時並未特別註明巡邏於黃岩島的「領海領空」，僅表示在島礁「附近海空域」實施。這項行動被認為是對菲加美澳同日在南海首度舉行聯合軍演的反制。

今年9月28日，南部戰區亦宣布於黃岩島「附近海空域」組織海空兵力進行偵察預警、海空巡邏等「例行性演訓活動」，並指「域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素」，被認為是對於澳、菲、日、紐、美等5國同日一起在菲律賓專屬經濟區執行聯合海上活動的針對性行動。

此次戰備警巡特別標註「領海領空」的原因在於，中國10日公布黃岩島的領海基線，確定黃岩島周邊的領海領空區域，作為對菲律賓海權新法的反制。

中菲南海爭端近日掀起新一輪法律戰。菲律賓總統馬可仕本月8日簽署菲律賓海洋區域法和群島海道法，使菲律賓可依南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也可訂定相關行政罰則。中國隨後於10日先後公布64座南海島礁的「標準名稱」以及黃岩島的領海基線，強調對南海諸島的主權。

劃設領海基線也表明中國對黃岩島的實控進一步強化，中國外交部與海警局10日亦發聲明強調，黃岩島是中國固有領土；並指此舉是中方依法加強海洋管理正常舉措，符合國際法和國際慣例。中國海警將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

法廣網報導，中國公布黃岩島領海基線後，菲律賓外交部召見中國駐馬尼拉大使，抗議中國在黃岩島周圍的領海基線。該部表示，這些基線侵犯了菲律賓的主權，違反國際法，特別是1982年「聯合國海洋法公約」和2016年的仲裁。該部表示，這些基線沒有法律依據，對菲律賓不具有約束力。

中國公布黃岩島領海基線，宣示南海主權。圖為中國海警鶴寶艦執法員在黃岩島附近海域走...
中國公布黃岩島領海基線，宣示南海主權。圖為中國海警鶴寶艦執法員在黃岩島附近海域走訪漁船。（新華社資料照片）

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