寧德時代喊話川普：若開投資大門 就來美設廠

人們在德國法蘭克福國際汽車零配件及售後服務展覽會上參觀寧德時代展台。（新華社）

川普 贏得美國大選回歸是中國新能源業新機遇？路透報導指出，全球動力電池製造龍頭寧德時代創辦人兼董事長曾毓群日前表示，如果川普對中國電動車供應鏈敞開投資 大門，寧德時代希望來美國建廠。另外，川普近日陸續釋出內閣團隊名單，雖然外交政策由沃茲、魯比歐等抗中鷹派人士執掌，但熟知內情人士指出，北京方面「鬆了一口氣」，認為仍存在對話空間。

中國電動汽車和電池製造商被排除在美國市場之外，美國民主黨和共和黨都支持多種貿易保護主義措施。中國製造的電池不符合拜登政府頒布的電動汽車消費者補貼，拜登政府還禁止任何採用中國聯網汽車技術的汽車進入美國。

券商中國報導，川普希望阻止中國汽車進口，但他表示仍對中國汽車製造商在美國生產汽車持開放態度。川普在8月接受採訪時表示：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裡銷售汽車，他們就會在這裡建廠，雇用我們的工人。」

戰略重心原本在電池的寧德時代，將擴展到電網和電動車平台。圖為寧德時代公司董事長曾毓群。（路透）

寧德時代董事長曾毓群接受路透訪問時表示，公司最初希望在美國投資，但遭到拒絕，他希望美方未來對投資持開放態度，若川普願意打開中國投資電動車供應鏈的大門，寧德時代會考慮在美國建廠。曾毓群說：「最初，當我們想在美國投資時，美國政府拒絕了。對我而言，我的思想真的很開放。」

寧德時代的海外戰略在持續推進當中。在歐洲，寧德時代在德國運作一座已有六年歷史的工廠，這是其在歐洲的第一家工廠，並且正在匈牙利建造一家新工廠，廠房土建已完工，正在推進設施安裝，預計明年投產。

寧德時代是全球最大的電池製造商，同時，寧德宣布將轉型為綠色能源供應商，並大幅降低電動汽車的開發成本。

圖為寧德時代的動力電池。（新華社）

此外，寧德時代是特斯拉 上海工廠的主要供應商，該工廠是特斯拉規模最大、最能賺錢的工廠；至於寧德時代和特斯拉的建廠合作也早有傳聞，川普勝選後，特斯拉CEO馬斯克在白宮的影響力激增。未來寧德時代在美工廠值得關注。

另外，在美國總統當選人川普延攬沃茲、魯比歐等抗中鷹派人士執掌外交政策，顯示他將對北京採取更強硬立場。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，「中國認為這些內閣人選很糟，但似乎仍存在對話空間。」如果川普選擇直接威脅中共掌權及其核心利益的人，「這個對話空間將完全消失」。