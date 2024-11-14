寧德時代喊話川普：若開投資大門 就來美設廠
川普贏得美國大選回歸是中國新能源業新機遇？路透報導指出，全球動力電池製造龍頭寧德時代創辦人兼董事長曾毓群日前表示，如果川普對中國電動車供應鏈敞開投資大門，寧德時代希望來美國建廠。另外，川普近日陸續釋出內閣團隊名單，雖然外交政策由沃茲、魯比歐等抗中鷹派人士執掌，但熟知內情人士指出，北京方面「鬆了一口氣」，認為仍存在對話空間。
中國電動汽車和電池製造商被排除在美國市場之外，美國民主黨和共和黨都支持多種貿易保護主義措施。中國製造的電池不符合拜登政府頒布的電動汽車消費者補貼，拜登政府還禁止任何採用中國聯網汽車技術的汽車進入美國。
券商中國報導，川普希望阻止中國汽車進口，但他表示仍對中國汽車製造商在美國生產汽車持開放態度。川普在8月接受採訪時表示：「我們將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來這裡銷售汽車，他們就會在這裡建廠，雇用我們的工人。」
寧德時代董事長曾毓群接受路透訪問時表示，公司最初希望在美國投資，但遭到拒絕，他希望美方未來對投資持開放態度，若川普願意打開中國投資電動車供應鏈的大門，寧德時代會考慮在美國建廠。曾毓群說：「最初，當我們想在美國投資時，美國政府拒絕了。對我而言，我的思想真的很開放。」
寧德時代的海外戰略在持續推進當中。在歐洲，寧德時代在德國運作一座已有六年歷史的工廠，這是其在歐洲的第一家工廠，並且正在匈牙利建造一家新工廠，廠房土建已完工，正在推進設施安裝，預計明年投產。
寧德時代是全球最大的電池製造商，同時，寧德宣布將轉型為綠色能源供應商，並大幅降低電動汽車的開發成本。
此外，寧德時代是特斯拉上海工廠的主要供應商，該工廠是特斯拉規模最大、最能賺錢的工廠；至於寧德時代和特斯拉的建廠合作也早有傳聞，川普勝選後，特斯拉CEO馬斯克在白宮的影響力激增。未來寧德時代在美工廠值得關注。
另外，在美國總統當選人川普延攬沃茲、魯比歐等抗中鷹派人士執掌外交政策，顯示他將對北京採取更強硬立場。華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，「中國認為這些內閣人選很糟，但似乎仍存在對話空間。」如果川普選擇直接威脅中共掌權及其核心利益的人，「這個對話空間將完全消失」。
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