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習近平訪拉美出席APEC、G20 料提構建亞太命運共同體

中國新聞組／北京14日電
秘魯參展商的羊駝玩偶「溫暖駝」，在上海進博會大受歡迎。(新華社)
秘魯參展商的羊駝玩偶「溫暖駝」，在上海進博會大受歡迎。(新華社)

中國國家主席習近平13日離京對秘魯和巴西進行國事訪問，並先後出席亞太經合組織（APEC）及二十國集團峰會（G20）。此訪是習近平以國家主席身分第六次訪問拉美。專家認為，中國料將在APEC利馬會議上繼續提出推進亞太合作的政策主張，為推進區域經濟一體化、促進亞太和世界增長注入新動力，推動構建亞太命運共同體。

文匯報報導，此次陪同習近平出訪的有中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

中國現代國際關係研究院拉美研究所執行所長孫岩峰指出，從去年中秘元首舊金山會見到今年秘魯總統博魯阿爾特訪華，頻密互動體現出中秘關係的高水平發展。兩國元首在一年時間之內實現第三次會晤，外界期待此訪為中秘關係發展擘畫新藍圖。

今年恰逢APEC成立35周年，此次APEC利馬會議以「賦能、包容、增長」為主題，各方普遍期待亞太地區繼續發揮引擎作用，以自身穩定和繁榮為世界和平發展貢獻智慧和力量。對中國而言，亞太經合組織是中國改革開放後參與的第一個區域經濟合作組織。

外交部發言人林劍13日指出，亞太是全球經濟最具活力的地區，也是世界經濟增長的重要引擎。中方願以APEC第三十一次領導人非正式會議為契機，繼續堅持真正的多邊主義和開放的區域主義，以高質量發展和高水平對外開放為亞太夥伴創造更多機遇，攜手構建開放包容、創新增長、互聯互通、合作共贏的亞太命運共同體。

就在習近平前往秘魯與會之際，來自秘魯的羊駝玩偶「溫暖駝」正在上海進博會上火爆「出圈」。秘魯手工藝人馬馬尼表示，中國已成為他和鄉親們的福地，讓他們有了更多收入，生活蒸蒸日上。「溫暖駝」從2018年開始參與進博會，如今品牌已入駐中國30多家商場及電商平台，年銷量超過3萬隻。

APEC 習近平 中共

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