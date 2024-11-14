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「1+6」圓桌機制更新 北京擬邀十大國際組織下月開會

特派記者廖士鋒／北京14日電

川普當選美國總統後，中國正在持續釋出擁護多邊主義的態勢。除中國國家主席習近平赴南美參加會議外，港媒披露下個月中國將邀請十大國際組織前往北京，討論應對「全球不確定性」。

習近平昨日乘專機赴秘魯利馬出席APEC領導人非正式會議並訪問該國，隨後還將到訪巴西並參加在里約舉辦的G20峰會，21日才會結束行程。

港媒引述多位匿名消息人士透露指，中國領導人計畫下個月與主要國際經濟組織負責人舉行「高規格」會議，向他們介紹中國經濟發展情況，並更好地應對全球不確定性。包含世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織、金融穩定委員會等十大國際組織將受邀到北京。

由於會議仍處於規畫階段，因此未有包含日期在內的詳細信息。但一位消息人士表示，「如此高調的會議是中國經濟實力快速成長的明顯標誌」，「它還提供了一個共同討論如何應對全球不確定性的平台」。

據指出，這將是對年度「1+6」圓桌機制的「更新」。公開資料顯示，2016年7月底，時任中國總理李克強在北京釣魚台國賓館與世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織、國際勞工組織、經濟合作暨發展組織和金融穩定理事會等6個「主要國際經濟組織」負責人共同舉行「1+6」圓桌對話會，自此之後每年舉行一次。

上一次會議是在2022年12月的第七次會議，當時在安徽黃山舉行。而去年新任總理李強上台以來，迄未舉辦這項會議，此次港媒提到的十大國際組織赴北京開會，在形式上是循例由中國總理出面主持還是改由中共總書記主持，以及除了上述六個組織之外還有哪四個，目前都尚未揭曉。

勞工 習近平 貨幣

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