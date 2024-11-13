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殲35A航展秀肌肉 高速飛行機尾現馬赫環

中國新聞組／北京13日電
珠海航展12日開幕，解放軍殲35A、俄羅斯蘇57同台亮相。（中新社）
珠海航展12日開幕，解放軍殲35A、俄羅斯蘇57同台亮相。（中新社）

第15屆珠海航展12日開幕，解放軍多件被稱為「國之重器」的各類型武器裝備公開亮相，其中，殲35A、殲20與俄羅斯蘇57等三款隱形戰機首次同台，殲35A更現場秀出高速飛行能力。首次亮相的還有紅19（紅旗19）地空飛彈武器系統、無人作戰艦艇虎鯨號、察打一體無人機九天等，大秀軍事肌肉。

珠海航展12日開幕，殲35A、俄羅斯蘇57同台亮相。（中新社）
珠海航展12日開幕，殲35A、俄羅斯蘇57同台亮相。（中新社）

殲35A是本次珠海航展的焦點。央視軍事報導，航展首日，殲35A首次亮相並在現場進行飛行展示。殲35A的公開，意味著解放軍空軍成為繼美國之後，全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的國家。由於殲35A的外型與F-35十分相似，美國之音報導，外界一直有傳言說，中方設計人員曾經通過網路竊密的方式，將F-35的部分機密搞到手，並用於殲35A的設計。

殲20戰機在珠海航展上完成飛行表演，吸引大批軍事迷圍觀。(新華社)
殲20戰機在珠海航展上完成飛行表演，吸引大批軍事迷圍觀。(新華社)

此次航展一大亮點活動是殲35A和殲20的飛行表演，軍事博主「國平視野」表示，從現場照片來看，殲35A機尾出現了一長串耀眼的馬赫環，首次展現了高速飛行能力。

本屆展會首設第二展區，涵蓋無人船演示區和無人機演示區。解放軍空軍多型現役無人機、中國航天科技集團「彩虹」和「飛鴻」系列無人機、中國航空工業系列「翼龍」系列和「九天」無人機、中國航天科工集團「天鷹」及WJ700等無人機亦都亮相。除此之外，航展上更秀出「白帝」乙型戰機模型，讓具科幻元素的「南天門計劃」離現實更進一步。

綜合央視、新華社報導，航空航天館內多款最新國產發動機同步亮相，最吸睛的就是首次登場的AEF1200發動機，中國航空發動機集團副總經理楊魯峰表示，該型發動機是中國自主研製的第一型大涵道比雙轉子渦輪風扇發動機，填補了中國航空動力領域的空白，將為大型飛機提供動力。

軍事專家王明志詳解本次珠海航展亮點，稱空軍展出中型隱身多用途戰鬥機殲35A、紅19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備，多維度呈現應對多樣化空天安全威脅的新能力。另外，解放軍在無人裝備布局展現「高端為主、協同作戰」特徵，更全面展示現代化戰略新形象，「信息化、智能化水平不斷提升」。

另外，解放軍海軍首次實裝參展，展示主戰裝備涵蓋殲15系列艦載戰機、直9、直8、直20艦載直升機、反潛巡邏機等海軍航空兵主戰機型，其中殲15T、殲15D、直20等戰機均首次公開，並有殲15系列艦載機編隊進行飛行展示。殲15D是一型雙座艦載電子戰飛機，集電子干擾及打擊等能力於一體，可在未來航母編隊奪取制空權中發揮重要作用。

殲35A日前在珠海金灣機場上空，進行場地適應性訓練。(中新社)
殲35A日前在珠海金灣機場上空，進行場地適應性訓練。(中新社)

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