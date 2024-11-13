習近平啟程APEC赴最後「拜習會」 料釋善意

圖為習近平（右）與拜登2023年在舊金山會晤。（路透資料照片）

中國國家主席習近平 13日啟程秘魯出席亞太經合會（APEC ）峰會，擬分別與美國總統拜登 、日本首相石破茂藉著會議期間舉行雙邊會晤。

中國外交部宣布，習近平將於13日至17日赴秘魯利馬，出席APEC會議，並對秘魯進行國是訪問；並接著在17日至21日赴里約熱內盧，出席20國集團（G20）峰會，並對巴西進行國是訪問。

彭博社報導，拜登也預計出席APEC、G20峰會，並可能在APEC期間與習近平會面。這將是兩人繼去年11月APEC舊金山峰會後，一年來首次會談。消息人士指，目前仍在敲定會晤細節，暫未確定日期。

這次拜習會將是拜登卸任前與習近平的最後一次會晤，且上周的美國大選已確認前總統川普明年1月將重返執政。德國之聲指出，此次會晤不會有實質成果，但2人會晤或將間接向川普表達「不要破壞中美關係」。

美國亞洲協會研究員牛犇表示，習近平會見拜登，最好的理由是對美中關係釋出善意的訊號，但不太可能影響川普政府。

此外，共同社昨報導，石破茂擬於15日在APEC與習近平會談。這將是石破茂出任首相後首次與習近平會談，預計會談上將確認推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」。

此外石破或將就中國軍機8月首次侵犯日本領空等中國軍事活動日益頻繁表示關切。中國政府因東京電力福島第一核電站處理水排海而全面暫停進口日本水產品，旨在恢復進口的舉措可能也將成為議題。

另據韓聯社，南韓國家安保室第一次長金泰孝稱，正在推進南韓總統尹錫悅與習近平在APEC峰會期間會晤。