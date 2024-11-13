我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

習近平啟程APEC赴最後「拜習會」 料釋善意

記者陳宥菘／綜合報導
圖為習近平（右）與拜登2023年在舊金山會晤。（路透資料照片）
圖為習近平（右）與拜登2023年在舊金山會晤。（路透資料照片）

中國國家主席習近平13日啟程秘魯出席亞太經合會（APEC）峰會，擬分別與美國總統拜登、日本首相石破茂藉著會議期間舉行雙邊會晤。

中國外交部宣布，習近平將於13日至17日赴秘魯利馬，出席APEC會議，並對秘魯進行國是訪問；並接著在17日至21日赴里約熱內盧，出席20國集團（G20）峰會，並對巴西進行國是訪問。

彭博社報導，拜登也預計出席APEC、G20峰會，並可能在APEC期間與習近平會面。這將是兩人繼去年11月APEC舊金山峰會後，一年來首次會談。消息人士指，目前仍在敲定會晤細節，暫未確定日期。

這次拜習會將是拜登卸任前與習近平的最後一次會晤，且上周的美國大選已確認前總統川普明年1月將重返執政。德國之聲指出，此次會晤不會有實質成果，但2人會晤或將間接向川普表達「不要破壞中美關係」。

美國亞洲協會研究員牛犇表示，習近平會見拜登，最好的理由是對美中關係釋出善意的訊號，但不太可能影響川普政府。

此外，共同社昨報導，石破茂擬於15日在APEC與習近平會談。這將是石破茂出任首相後首次與習近平會談，預計會談上將確認推進擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」。

此外石破或將就中國軍機8月首次侵犯日本領空等中國軍事活動日益頻繁表示關切。中國政府因東京電力福島第一核電站處理水排海而全面暫停進口日本水產品，旨在恢復進口的舉措可能也將成為議題。

另據韓聯社，南韓國家安保室第一次長金泰孝稱，正在推進南韓總統尹錫悅與習近平在APEC峰會期間會晤。

習近平 APEC 拜登

上一則

蕭依古會王毅 籲中俄共同抵抗美遏制政策

下一則

珠海車撞人／報復社會案增多 犯嫌多無業 「製造轟動效應」

延伸閱讀

拜登、習近平將陸續飛抵秘魯 APEC峰會維安逐日加嚴

拜登、習近平將陸續飛抵秘魯 APEC峰會維安逐日加嚴
川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑

川普愛私密外交 分析師：視馬斯克為美中重要橋樑
川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩

川普恐掀貿易戰 本周APEC峰會陰影籠罩
需求暴增 拜登政府計畫2050年前核電容量擴增2倍

需求暴增 拜登政府計畫2050年前核電容量擴增2倍

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光