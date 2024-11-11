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美中對話管道會減？川普執政時從70→降到0

編譯中心／綜合報導

中國學者近日指出，川普首次執政時中美官方對話和磋商機制「從70個降至0」，拜登時代恢復到約20個；未來四年情況目前無從得知，但兩國必須保持開放對話管道，以減少誤解並避免災難性後果。

川普贏得大選，全球關注。香港01報導，近日在北京舉行、題為「尋方於變革時代」的中國財新傳媒峰會中「川普因素」籠罩全場，來自歐洲、美國、日本、巴西和中國的官員和學者紛紛表達對川普上台後世界政經走向的擔憂。

在三天會議中，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通與美中貿易全國委員會會長艾倫(Craig Allen)有一場聚焦中美經濟關係的對談。

拜登執政恢復到20個

閻學通指出，川普於2017年首次就任總統前，中美兩國的官方對話和磋商機制大約有70個，這一數字在川普2017至2021年執政期間降到了0，拜登政府執政期間則恢復至大約20個。

對於川普再次執政的四年間，中美兩國雙邊對話管道究竟會增加或減少，閻學通表示目前尚無從得知，但強調中美兩國必須保持開放的對話管道，如此至少可以減少彼此之間的誤解，從而避免一些災難性後果。

曾在商務部任職長達30多年的艾倫直言，中美兩國在「國家安全」領域的擔憂可能都有些過度誇張，這些過度擔憂為雙方企業正常經貿往來帶來許多困境。

艾倫表示，自由貿易在國防以外的其他領域都是最佳解決方案。若要對美中兩國給出建議，他的看法是「不要誇大威脅，也不要低估好的、有建設性的合作所能夠帶來的機遇」。

艾倫還提到，他「十分擔心」如今無論是赴中國的美資或赴美的中資，都已愈來愈難見到新的入場者。

雖然前景不容樂觀，艾倫認為「不應該現在就對川普第二任期採取的措施過早下結論」，並說相信兩國一些探索性質的討論已經在發生。

川普 拜登 商務部

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