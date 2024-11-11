中反制菲律賓 公布黃岩島領海基線、還「正名」64島礁

菲律賓近期頒布「海洋區域法」，中方隨後公布黃岩島領海基線，進行反制。圖為中國空軍轟-6K飛機早前在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社資料照片）

中菲南海爭端展開新一輪法律戰，菲律賓總統馬可仕日前簽署菲律賓海域法及群島海道法，中國隨後在10日公布64座南海島礁的「標準名稱」，並公布黃岩島的領海基線，以此反制菲律賓，宣示北京在南海爭議島嶼的主權。美聯社分析，此舉可能加劇兩國南海主權重疊主張的緊張局勢。

綜合德國之聲等媒體報導，菲律賓總統馬可仕8日簽署菲律賓海洋區域法和群島海道法，使菲律賓可依南海國際仲裁案的裁決，運用海事區域內的資源，同時也可訂定相關行政罰則。對此中國政府公布黃岩島領海基線，被視為是對菲律賓這兩項法案的最新回應。 中國公布黃岩島的領海基線，是對主權的明確宣示。（圖／取自央視新媒體玉淵譚天）

中國外交部與海警局發表聲明強調，黃岩島是中國固有領土；強調此舉是中方依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例，中國海警將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法。

中國自然資源部10日下午公布南海部分島礁「標準名稱」的公告，聲稱為進一步規範有關地名的使用。公告詳細列出島礁包含經緯度的地理位置，並標示出該島礁的標準名稱與漢語拼音。公告的主題畫分顯示為「海洋權益」。

根據公告，這次新增64座南海島礁的標準名稱。對照公告的經緯度，這些島礁多位於南沙群島，且大多位於先前主權爭議最強烈的仁愛礁和仙賓礁周邊海域。不過，由於多數島礁礁體規模較小，即便在Google地圖上輸入精準的經緯度，也難以見於衛星圖層中。

這次中國官方命名的島礁包含北斗礁、北斗頭礁、北斗東礁、北斗中礁、北斗南礁，亦有仁愛東礁、仁愛中礁、仁愛北礁等等。

中國官方10日晚間以「中華人民共和國政府」名義發布「關於黃岩島領海基線的聲明」，表示根據1992年2月25日中國領海及毗連區法，宣布黃岩島的領海基線，其中包含16個經緯度的座標點。

中國外交部隨即發布「答記者問」，針對此舉是否為反制菲律賓推出海洋區域法？中國外交部回應，菲律賓頒布所謂海洋區域法，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施。

中國海警局也在同一日發表聲明，稱將「持續加強在我黃岩島領海及相關海域巡航執法」、「堅決捍衛國家領土主權和海洋權益」。

中國和菲律賓都聲稱對黃岩島和南海其他島礁擁有主權。中國於2012年奪取了位於菲律賓呂宋島以西的黃岩島，並從那時起對該島進行「實質控制」，同時限制菲律賓漁民進入該海域。2016年，國際仲裁法庭裁定，中國在南海的大多數主張無效，但北京拒絕遵守。

過去一段時間，中菲兩國船隻在存在主權爭議的海域多次發生碰撞，衝突不斷升級，中國海警還用水炮對菲律賓船隻進行打擊。