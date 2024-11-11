中美月壤樣本交換談判陷僵局 港媒：美「已讀不回」

第75屆國際宇航大會在義大利米蘭召開，嫦娥六號從月球背面採樣返回的月壤樣品首次向全球展出。（取材自CGTN）

美國計畫商借中國「嫦娥五號 」採回的月球樣本被拒，據港媒報導，中國提出以嫦娥五號月球樣本交換美國「阿波羅登月計畫」月球樣本的提議，雙方並為此進行了談判，但美國一直未置可否。中國知情人士說，「基本上，美國人想要我們的月球樣本，但我們卻拿不到他們的」；美國若持續未對此回應，是否影響中方提供月壤樣品給美國的意願，值得觀察。

據觀察者網引述南華早報報導，中美兩國航天領域官員一直在就中國獲得「阿波羅登月計畫」的月球樣本，以及將嫦娥五號帶回的月球樣本提供給美國科學家研究進行談判，但知情人士透露，中國已準備好分享其月壤樣本，但對於獲取美國樣本的請求仍一直未得到回應。

兩位不願透露姓名的中國行星地質學家表示，太空 大國之間交換樣本是很常見，但現在「基本上，美國人想要我們的月球樣本，但我們卻拿不到他們的」。報導稱，尚不清楚這一談判將持續多久，以及談判結果是否會影響中方出借月壤樣品的意願。

參觀者觀看月背月壤樣品。（取材自CGTN）

近年來，美國和日本曾交換小行星樣本，去年中國和俄羅斯也分享了其月球樣本。早在1978年，為推動中美盡快建交，時任美國總統國家安全事務助理布里辛斯基到訪中國，為表誠意攜帶了一份特殊的禮物——1克重的阿波羅17號月岩標本。

然而，十多年前，美國開始對中國祭出「太空封殺令」，將中國排除在國際空間站項目之外。2011年，美國又通過了旨在禁止中美兩國航天合作的「沃爾夫條款」，以所謂「存在間諜風險」為理由，封死了中國參與國際空間站合作的道路。

去年10月1日，中方宣布嫦娥五號月球科研樣品將面向國際開放申請。NASA 也試圖與美國國會為「沃爾夫條款」創造「例外情況」以便NASA資助的科學家可以申請。NASA署長尼爾森局10月也稱NASA官員一直在與中國同行討論租借月壤樣本的協議條款。但11月1日晚，中科院寧波材料所研究員王軍強說，「由於眾所周知的原因」，美方的申請「並沒有獲得批准」。

一名消息人士指出，中國確實打算利用這樣的機會，幫助本國科學家更多地獲取阿波羅任務的樣本。一支中國研究團隊正整理一份清單，列出科學界希望從NASA獲取的樣本，清單中包括了阿波羅15號和阿波羅17號任務帶回的月岩樣本，以及NASA最近一次從小行星貝努所採集帶回的樣本。