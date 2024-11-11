參加俄烏戰唯一中籍志願兵陣亡 自稱美國人、想葬「自由地」
俄烏戰爭至今仍未結束，繼台籍雇傭兵吳忠達證實戰亡後，傳出唯一一名中國籍志願兵彭陳亮（Farias）日前也不幸陣亡。彭陳亮生前不認同中共，而是嚮往美國、台灣的民主自由，因為不想當中國人，也曾表示若戰亡希望遺體葬在烏克蘭自由之地。
綜合中央社、自由亞洲電台報導，與烏克蘭志願兵有聯繫的牧師黃春生10日下午在臉書上公布彭陳亮的死訊，因網上謠傳彭陳亮是陣亡的台灣志願兵，因此特別發文澄清。黃春生表示，29歲的彭陳亮來自雲南，在與烏克蘭軍團一營的合約到期之前，申請轉到二營續約，那裡有吳忠達等3名台灣志願兵。但他在轉換營隊之前最後一次出任務時，不幸被砲彈擊中陣亡。
文中指出，彭陳亮曾在X平台發表親烏反俄、親台反共的言論，遭人檢舉，被公安逮捕關在看守所7個月。之後，他離開中國，到烏克蘭加入國際軍團。彭陳亮曾表達非常嚮往台灣的民主自由，希望有一天能夠到台灣，「他曾說如果陣亡，他希望能夠覆蓋台灣國旗，因為他不當中國人，他也希望將他的遺體葬在烏克蘭的自由之地」。
黃春生的貼文還附上彭陳亮的照片，指他曾在美方軍事訓練營接受培訓，但培訓基地不在美國本土。彭陳亮很喜歡美國的民主自由，並一直穿著美國國旗的軍服。曾有人問他是不是美國人，他以英文回答自己是美國人，「精神上的美國人」。
文章還提到，彭陳亮在2024年4月抵達烏克蘭前後，曾被一名中國人騙走上千美元，對方稱要幫他辦理相關手續，但卻拿錢走人，使彭陳亮陷入生活困境，幸得台灣志願兵及當地人的幫助。後來他在烏國西部的利沃夫落腳，視當地為家嫏，更認識了烏克蘭女友，最後仍不幸戰死。
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