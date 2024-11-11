參加俄烏戰唯一中籍志願兵陣亡 自稱美國人、想葬「自由地」

有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。（取材自黃春生牧師臉書）

俄烏戰爭至今仍未結束，繼台籍雇傭兵吳忠達證實戰亡後，傳出唯一一名中國籍志願兵彭陳亮（Farias）日前也不幸陣亡。彭陳亮生前不認同中共，而是嚮往美國、台灣的民主自由，因為不想當中國人，也曾表示若戰亡希望遺體葬在烏克蘭 自由之地。

綜合中央社、自由亞洲電台報導，與烏克蘭志願兵有聯繫的牧師黃春生10日下午在臉書上公布彭陳亮的死訊，因網上謠傳彭陳亮是陣亡的台灣志願兵，因此特別發文澄清。黃春生表示，29歲的彭陳亮來自雲南，在與烏克蘭軍團一營的合約到期之前，申請轉到二營續約，那裡有吳忠達等3名台灣志願兵。但他在轉換營隊之前最後一次出任務時，不幸被砲彈擊中陣亡。

文中指出，彭陳亮曾在X平台發表親烏反俄、親台反共的言論，遭人檢舉，被公安逮捕關在看守所7個月。之後，他離開中國，到烏克蘭加入國際軍團。彭陳亮曾表達非常嚮往台灣的民主自由，希望有一天能夠到台灣，「他曾說如果陣亡，他希望能夠覆蓋台灣國旗，因為他不當中國人，他也希望將他的遺體葬在烏克蘭的自由之地」。

黃春生的貼文還附上彭陳亮的照片，指他曾在美方軍事訓練營接受培訓，但培訓基地不在美國本土。彭陳亮很喜歡美國的民主自由，並一直穿著美國國旗的軍服。曾有人問他是不是美國人，他以英文回答自己是美國人，「精神上的美國人」。

文章還提到，彭陳亮在2024年4月抵達烏克蘭前後，曾被一名中國人騙走上千美元，對方稱要幫他辦理相關手續，但卻拿錢走人，使彭陳亮陷入生活困境，幸得台灣志願兵及當地人的幫助。後來他在烏國西部的利沃夫落腳，視當地為家嫏，更認識了烏克蘭女友，最後仍不幸戰死。