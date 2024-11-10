習近平贈義大利總統月壤 這個禮物「意義重大」

習近平8日晚在人民大會堂贈送月壤給到訪的義大利總統馬塔雷拉。 (取材自央視新聞客戶端)

據央視新聞客戶端，中國國家主席習近平 8日晚在北京人民大會堂向到訪的義大利 總統馬塔雷拉贈送嫦娥五號 月球樣品工藝擺件及科研樣品。

報導稱，工藝擺飾以嫦娥五號探月為設計元素，月球部分裝有0.3毫克月壤。科研樣本為月壤鏟取樣和鑽取樣共1000毫克，展現了中義航太領域合作高水準。

馬塔雷拉對此表示非常感謝，並說這是非常珍貴、有重大意義的禮物。

據中國外交部網站，習近平與馬塔雷拉在人民大會堂舉行會談。習近平強調，互尊互信、互利共贏應始終成為中義關係最鮮明的底色。雙方應充分發揮中義政府委員會和各領域對話機制作用，加強交往，夯實互信，繼續理解和支持彼此核心利益和重大關切，做相互支持的戰略夥伴。

其中習近平並提到，中國願擴大進口義大利優質產品，支持兩國企業相互投資，持續推動科技環保、清潔能源、航太等領域合作。

當晚，習近平並與馬塔雷拉共同會見出席中義文化合作機制大會和中義大學校長對話會的雙方代表。習近平強調，當今世界進入新的動盪變革期。中意作為兩大文明古國，應該起而行之，共同倡導以文化人、以德潤身，以博大的人文情懷觀照人類命運，以兼容並蓄的胸襟超越隔閡衝突，以和合共生的願景凝聚發展合力，讓文明的燈塔照耀人類前行的正道。

其後，習近平與夫人彭麗媛更在北京國家大劇院與馬塔雷拉與女兒勞拉一同觀看「奇妙的和諧」──普契尼音樂會。前述多個節目的安排，甚至贈送月壤，顯示習近平對馬塔雷拉訪中的重視程度。