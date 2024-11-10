無人戰爭怎麼打？中國「機器狼」來了 背槍衝鋒好靈活

第15屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）將開幕，無人作戰系統武器陸續曝光，採隱形設計的超大型無人戰艇「虎鯨號」9日駛抵珠海，全球首次亮相，震驚中外軍事迷。可實現「集群控制」，讓車、人、狼實現同步配合作戰的「機器狼」也在航展中現身，背槍衝鋒，讓人直呼好猛。高科技無人系統武器陸續曝光，顯示中國正實現「無人戰爭」概念，勢將改變戰場生態。

據珠海網報導，58米長的「虎鯨」號（JARI-USV-A）9日抵達航展第二展區，這艘由中國船舶集團研發的500噸級無人作戰艇，長58米，寬23米，相當於兩個標準籃球場，最高行徑航速可以達到40節，每小時約74公里的速度，而且續航能力超過4000海里。

其三船體、切尖三角式外形設計，柴電雙模式推進，並配置通用垂直發射裝置。外觀科幻，非常有設計感，「虎鯨」號上還停有一輛無人機，且布置了垂發系統，可以攜帶多枚實彈，同時導彈、火箭彈、航空導彈等都可以搭載。透露出了濃濃的智能化、無人化，高科技戰爭味。

另據快科技報導，中國兵器裝備集團有限公司首次動態展示了自主研製的「機器狼」，具備靈活的機動性和多種作戰能力。在充滿危險的戰場環境中，如排雷、偵察高危險區域等任務，機器狼可以代替士兵前往。這樣能避免士兵直接暴露在槍林彈雨、爆炸物威脅下，減少人員傷亡。

機器狼具備多種技能，能夠在複雜環境中執行任務，還能與其他設備或單位進行協同作戰，提升整體作戰效能。它的四肢結構使它在山地、叢林、雪地、沼澤等地形中能保持較好的機動性，這是很多輪式或履帶式裝備難以企及的。

機器狼還可以裝備各種偵察設備，如高清攝像機、紅外熱成像儀、小型雷達等，用於收集情報。 並且還能攜帶一定的輕型武器，在特殊情況下發揮攻擊作用。戰力較此前的機器狗大幅提升。

網易評論指出，日後解放軍 的協同作戰、集群作戰，將不止是士兵和傳統裝備的作戰，還將是天上「蜂群」、地上「狼群」、海中「鯊群」，美國人炒作的「無人戰爭」概念，恐怕也將由中國率先實現。