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中國政商環境惡化 美律所縮減業務

中國新聞組／北京30日電

由於中美關係日漸緊張和資本市場持續低迷，美國律師事務所德傑（Dechert）正考慮關閉其在香港和中國內地的辦公室，成為最新一家關閉或縮減在大中華區業務的跨國律師事務所。

自由亞洲電台引述路透報導，除了德傑，在全球有超過1000名律師的美富律師事務所（Morrison Foerster）日前宣布將縮減在北京的業務；盛德（Sidley Austin）在5月關閉上海辦公室，表示將在9月前把員工轉移到北京和香港。

根據事務所網站，德傑香港辦公室總共有20名員工，其中14名為律師，其中4名為合夥人；北京辦公室目前則有3名律師。

匿名消息告訴路透，德傑是在本月稍早前通知員工，接下來將可能結束在大中華地區的業務，相關業務將會被轉移到其在新加坡的辦公室。

由於香港資本市場的低迷和萎縮，德傑在今年3月裁撤了整個企業上市發行團隊，該團隊包括四名律師，其中一名為合夥人。

不止因為低迷不振的市場，近年來，隨著北京不斷透過新的立法加強對社會控管，愈來愈多外資企業也認為中國市場的不確定因素逐漸增加，撤離中國成為新的進行式。

香港 新加坡

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