800人vs.30萬人 英媒：美中留學生失衡 北京占上風

中美關係緊繃，雙方的猜疑仍在繼續限制中美人員互動，尤其是中國學生前往美國留學。英媒刊出文章稱，相比之下，在華美國留學生人數又在上升，如今已經反彈至約800人；在美中國留學生 則約有30萬人，兩國數字嚴重失衡。有學者認為，這在中美之間形成一種「嚴重且被忽視的知識不對稱」，使中國「在了解其戰略競爭對手方面占得上風」。

據新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」報導，英國「經濟學人」雜誌5月23日刊出題為「在華美國留學生人數又在上升」文章指出，上月訪問中國期間，美國國務卿布林肯 在上海紐約大學與學生進行交流時表示，美中兩國都需要培養相互了解且願相互理解的年輕人。對美國來說，這已經變得更加困難。

在華美國留學生人數從2011到2012學年約1.5萬人的巔峰，在新冠疫情期間大降。如今他們的人數又在緩慢回升，已經反彈至約800人。

有跡象表明，美中兩國都希望看到該數字上升至更高水平。中國領導人習近平去年11月訪問舊金山期間宣布，中方未來五年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。近來，美國也在大學層面開展一系列活動，哈佛大學、普林斯頓大學和普渡大學等美國學府正在中國推出新項目，或重啟以前開展過的活動。

儘管自2022年年底以來，美中兩國人員往來狀況有所改善，但雙方的猜疑仍在繼續限制人員互動。布林肯的表態令人鼓舞，但美國國務院 發布赴華旅行風險警告，也沒有恢復被川普政府中止的美中傅爾布萊特交流項目。

相比之下，許多中國學生仍前往美國留學。目前在美中國留學生約有30萬人。

史丹福大學教授戴慕珍表示，隨著「局勢變得更加緊張」，美中兩國的人員交流「甚至變得更加重要」。今天找到兩國共同點的美國和中國學生可能會成長為遏制中美爭端的倡導者。美國也可能對有關事態採取更靈活務實的觀點。

普林斯頓大學教授特魯克斯在近期發表的一篇文章中警告，當前兩國人員交流狀況在美中之間造成一種「嚴重且被忽視的知識不對稱」，這使中國「在了解其戰略競爭對手方面占得上風」。