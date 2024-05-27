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國安部示警：專家學者海外研考 被迫當間諜

記者謝守真╱綜合報導
中國國家安全部提醒民眾，避免掉入境外間諜情報機關設置的陷阱。(取材自央視)
中國國家安全部提醒民眾，避免掉入境外間諜情報機關設置的陷阱。(取材自央視)

中國國家安全部26日表示，隨國力不斷提升，國際合作交流計畫逐漸增多，有中國專家學者到境外考察調研時，被境外間諜情報機關以威脅恐嚇等手段拉攏，要求協助竊取國家祕密。國安部提醒公民，出境後應避免掉入境外間諜情報機關設置的陷阱。

據國家安全部微信公眾號26日發布題為「處心積慮的『祕密審查』」的文章，以中國某領域專家「李某」為例，稱其在該領域擁有多項高端科研成果，著述頗豐，享譽海內外。在一次公務出行期間，遭當地情報機關指證件有問題，及可能從事危害當地國家安全活動，將其帶至隱祕場所展開「祕密審查」，又警告不能保障其生命安全，還有將面臨終身監禁。

李某最終被迫簽署協議，並按要求向當地情報機關提供內部科研資訊，李某返回中國後與國家安全機關聯繫並表示「強烈悔恨」。經相關單位偵查、綜合研判，最後對其作出「不予追究決定」，並將為其後續工作提供保護。

對此，國安部警示，出國（境）人員在境外留學、出訪、旅遊期間，「要牢固樹立國家安全意識和反間防諜意識，思想上保持高度警惕，自覺遵守所在國、地區的有關法律規定，了解掌握相關風土人情，依法辦事，堅守底線，避免掉入境外間諜情報機關設置的『陷阱』，精準識別其『合法』外衣下的非法勾當。」

國安部指，若發現被境外間諜情報機關或執法機關栽贓陷害，借當地法律之名行策反發展之實，「不要緊張，沉著冷靜，妥善應對。如涉及語言問題，可尋求翻譯協助，切勿隨意回答」。如提問內容涉及中國國家祕密，應堅持要求聯繫中駐外使領館申請領事保護以防止落入境外間諜情報機關「設下的圈套」。

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