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反制美國出口管制 中國晶片大廠加速原料國產化

編譯簡國帆／綜合報導
中芯國際等中國主要晶片政策商正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應。（路透）
中芯國際等中國主要晶片政策商正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應。（路透）

知情人士透露，中芯國際（SMIC）與長鑫存儲（CXMT）等中國主要晶片製造商，正努力推動關鍵晶片原料與化學品的在地化供應，以反制美國的出口管制，也可能把外國供應商排擠出中國市場。

日經新聞報導，中芯國際去年起已加速要求客戶，幫助監控、驗證及採用當地供應商，採用的範圍涵蓋晶圓、化學品、氣體及其他在晶片製程中會用到的原料。中芯國際2020年底被美國納入實體清單，已持續探索國內的供應替代選項。

長鑫存儲也以國家政策為由，積極發起一項活動，調查當地供應商以取代外國來源。

這些行動顯示，中國的最新在地化行動已不止於擴大採用國內晶片製造設備，還擴及上百種化學品、原料及氣體，可能會把外國供應商擠出當地市場。晶片製造商通常不願轉向新的原料供應來源和新的化學分子，因為任何變動都可能拖累良率下滑。

知情人士說，這些行動一開始應用於55奈米和40奈米等先進程度較低的晶片製程，但最終將適用於28奈米以下製程。

日經新聞引述晶片業主管指出，晶片製造商通常會給新的化學與原料製造商兩次機會，提交樣品進行驗證，但如今在中國，當地供應商幾乎有無限次機會，因為晶片製造商極力想降低對外國供應商的依賴，這些原料和化學品製造商不止享有補貼，採用當地供應商的晶片製造商也能獲得獎勵，「美國持續收緊出口管制的最大改變，就是（中國）業者若有當地替代選項，就會強力推動排除外國供應商。」

另一位主管說，晶片製造商仍維持與外國晶片化學品供應商的關係，以免突然傷害生產品質，但強力誘因正刺激中國原料供應商的發展。例如，晶圓製造商上海矽產業集團，正壯大為信越化學、勝高及環球晶圓等產業領導者的競爭對手。

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