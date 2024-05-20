伊朗總統萊希墜機死亡 習近平致唁電哀悼

圖為2023年8月24日，中國國家主席習近平（右）在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人會晤期間會見伊朗總統萊希。（新華社）

中國國家主席習近平 致唁電，對伊朗 總統萊希在直升機事故中去世表示深切哀悼，並稱萊希的離世使中國人民失去了一位好朋友。

中國外交部發言人汪文斌20日在例行記者會上說，習近平已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，代表中國政府和人民就萊希在直升機事故中去世表示深切哀悼，向穆赫貝爾、萊希親屬以及伊朗政府和人民表達誠摯慰問。

汪文斌引述習近平指出，萊希就任以來，為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，他的不幸去世是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。中國政府和中國人民十分珍惜中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略夥伴關係一定會不斷鞏固和發展。

汪文斌說，中方也對伊朗外交部長阿卜杜拉希揚不幸死亡深表哀悼，向阿卜杜拉希揚親屬表示誠摯慰問。事故發生後，中方向伊方表達了關注和關心，中方願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。中國將繼續支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展，願與伊方進一步深化中伊全面戰略夥伴關係。

萊希和阿卜杜拉希揚乘坐的直升機19日在濃霧中墜毀。伊朗國家電視台周一證實，兩人在事故中死亡。