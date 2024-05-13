磋商中日韓峰會 南韓外長13日訪京

南韓外交部長趙兌烈13日訪問北京，將與中國外交部長王毅磋商「中日韓峰會」等議題。（路透）

南韓 外交部長趙兌烈13日啟程訪問北京，預計13日與中國大陸外交部長王毅 舉行會談，將就中韓關係、供應鏈合作、北韓 核問題及預定月底舉行「中日韓峰會」進行磋商。不過趙兌烈人還沒到，北京官方媒體環球時報透過社評，直言韓方近年追隨美日介入台灣和南海問題，這次峰會為南韓提供了外交「糾偏」（指改正）的機會，頗有先放話的意味。

本月初，日韓媒體接連引述官方訊息報導，中日韓三國正就預計5月26日至27日在首爾舉行的三國領導人峰會進行最後協調，這將是時隔4年5個月後，三國再度舉行峰會。不過北京方面尚未證實峰會的安排。

趙兌烈應王毅邀請，13至14日訪問北京。韓方指出，趙兌烈預計13日與王毅舉行雙邊會談，就如何強化雙邊關係、兩國供應鏈合作，以及北韓核問題等朝鮮半島局勢、共同關心的國際議題交換意見，並協調月底的中日韓三方峰會。

這是今年2月上任的趙兌烈首次與王毅會面，也是南韓外長自2017年11月後，時隔6年半再次訪問北京。上一次中韓外長面對面會談，是去年11月於釜山舉行。

針對中日韓峰會，有日韓媒體報導，日韓兩國將在峰會上敦促北京對平壤發揮影響力，峰會也可能觸及美日韓安保合作等敏感議題。

在中韓外長會談前夕，北京官媒環球時報刊發社評，直言南韓本屆政府上台以來，以「價值觀外交」為旗號，在對外政策上拉緊韓美同盟，倚靠美日展現對北韓的強硬姿態，在對中關係上向一些地區「小圈子」靠攏，追隨美日介入台灣和南海問題，這次三國峰會為南韓提供了外交「糾偏」的機會，若南韓想要藉此次峰會推動中韓關係走出低谷，還需展現更多誠意和實際行動。

不過該社評也認為，中日韓高層對話的重啟，不僅能為三國合作注入久違的政治動能，也將有助於打破一些國家的陣營對抗迷思，拂去東北亞上空籠罩的「新冷戰」烏雲。

推進習尹雙邊會談

此前有意見認為，韓中政府可能藉這次機會，推進中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅的雙邊會談。

這次會談對北韓議題的討論也受到關注。韓媒亞洲經濟指出，中方繼去年10月強制將境內約五百名脫北者送回北韓後，上月又傳出送還200人，趙兌烈可能在會談中重申「反對強制送還脫北者」的立場。

上次中日韓峰會是2019年底於中國四川成都召開，當時出席的分別為時任中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅。本次峰會預計由現任中國總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅與會。