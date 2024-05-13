中駐印大使徐飛洪履新 稱兩國邊境可控

新任中國駐印度大使徐飛洪稱，目前中印邊境局勢總體「穩定可控」。（取材自中共駐印度大使館網站）

中國外交部前部長助理徐飛洪於當地時間10日抵達印度 ，履新北京駐印度大使職務，宣告該職務結束長達一年半的空缺。徐飛洪行前受訪表示，他將聯繫印度各界朋友，真誠地增進雙方理解與信任，努力恢復各領域交流與合作，為中印關係的健康穩定發展創造有利條件。

據中國駐印度大使館 官網發布，徐飛洪履新前接受中印媒體聯合專訪時提到，2020年6月發生邊境事件後，中方同印方保持外交和軍事管道溝通，兩軍已在邊界西段四個點位實現脫離接觸，中印邊境局勢總體穩定可控，邊境地區和平安寧。

徐飛洪表示，中方願同印方一道努力，互相照顧彼此關切，透過對話協商早日就有關具體問題達成雙方都能接受的方案，推動此輪事態盡快結束。

徐飛洪強調中印是彼此發展機遇，不是威脅。他援引中國國家主席習近平 和印度總理莫迪曾作出兩國是合作夥伴，而非競爭對手的重要判斷，達成中印互為發展機會、互不構成威脅的重要共識，應成為指導兩國關係發展方向的基本遵循。中方認為中印關係非某一單一議題或領域能夠定義，「邊界問題不是中印關係的全部」。

美國之音報導，印度陸軍中將、中國問題學者、前印度駐北京武官納拉辛姆漢(SL Narasimhan)表示：「此次任命不應被視為中國自加勒萬事件以及隨後與印軍事對峙以來北京對印度的立場有所軟化。」金德爾全球大學帕塔克教授警告說，由於中國不打算收斂其軍事野心，因此印中關係不會有任何實質的變化，因為中國不會視印度為平等的對手。