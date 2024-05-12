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中再派2艦訪柬埔寨、東帝汶 美及鄰國關注

中國新聞組╱北京12日電

中國國防部微信公眾號9日發布消息稱，解放軍海軍戚繼光艦、井岡山艦5月上旬訪問柬埔寨和東帝汶；目的既是遠海實習，也是與柬埔寨等國海軍學員混編訓練。而中國軍艦愈來愈多地出現在柬埔寨港口，令美國及周邊鄰國感到不安。

法廣引述中國官媒央廣最新消息指出，兩艘中國戰艦10日啟航出發，船上搭載了1200多名海軍學員及官員，其中有5名大連艦艇學院的外籍學生。但央廣沒有透漏5名外籍學員的國籍，也沒有透漏兩艘戰艦可能停靠的港口。

路透報導，兩艘出訪戰艦身分不尋常，井岡山號是大型兩棲登陸艦，不僅可以搭載軍用直升機、裝甲戰車、艦戰汽艇等，還可以搭載近千人的部隊，具有快速登陸作戰功能；戚繼光號雖然是訓練艦，但卻是中國海軍目前噸位最大、現代化水平最高的專業訓練艦。

根據之前消息，這項「實習出訪」活動是國防部年度國籍軍事合作計畫的一部分。

值中美兩國在印太地區的戰略競爭背景下，中國海軍在柬埔寨港口出現，引發美國的特別關注。儘管柬埔寨官方一再否認該國港口有外國軍艦逗留，或有外國軍隊在柬埔寨開設軍事基地，但中國大筆投資，對此前美國與柬埔寨聯合演練常用的雲壤海軍基地的深水港進行升級改造，2020年10月，拆除了此前美軍建設的設施；而且另外兩艘中國軍艦自去年年底就一直停靠在雲壤港，已經引發美國對北京正將其影響力擴展到泰國灣的擔心。

此外，中國還將投資170萬美元，幫助柬埔寨修築一條連接金邊和該國在泰國灣港口的運河。一些越南學者此前曾對此表達憂慮，擔心這會讓中國艦船進一步靠近越南海岸線。

越南 投資 國防部

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