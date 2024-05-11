匈牙利獻花女孩15年後再現 習開心比劃「當年你這麼高」

匈牙利女大學生歐拉，相隔15年再度為習近平獻花。(新華社)

中國國家主席習近平 8日晚間抵達布達佩斯時，一名女大學生向習獻花。在習近平2009年訪問匈牙利時，為他獻花的6歲小女孩多年後再次站上這重要的位置。習近平感動的說，「從小姑娘到一個美麗的少女，這不就是象徵中匈友誼友好的成長嗎？」

來源：中國新聞社

新華社、香港 01報導，這次是習近平時隔15年再次訪問匈牙利，也是他作為國家元首首次國是訪問匈牙利。

歐拉8日晚上在機場向習近平獻花時，說道「習主席，歡迎您來到匈牙利！」習近平聽畢工作人員介紹後，得知她是15年前為他獻花的那個小姑娘。

習近平高興的向歐拉說，「你都已經長這麼大了？當年你還只有這麼高」，他並用手比劃來形容歐拉從小孩變大學生的身高。習得知歐拉學中文，又稱讚她「中文講得很好。」

報導指出，2009年10月，習近平當時以中國國家副主席身份訪問匈牙利，歐拉曾作為兒童代表向他獻花。

匈牙利女大學生歐拉，相隔15年再度為習近平獻花。(視頻截圖)

歐拉之後進入匈中雙語學校學習，即中東歐地區第一所使用中文和本國語言教學的學校，她現在已能講一口流利的中文，並給自己取中文名叫「童滿」。

習近平在9日以歐拉為例說，從小姑娘到一個美麗的少女，也象徵著中匈友誼友好的成長。