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福建艦完成海試 3大亮點：穩定性佳、動力可靠、官兵具操控力

中國新聞組／北京9日電
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)
福建艦在藍色海面上清楚畫出一道航跡。(取材自微博)

中國第3艘航母福建艦已於8日下午3時許，完成為期八天的首次海上航行試驗任務返回上海。試航期間，福建艦完成了相當於「航母心臟」的動力、電力等系統測試，現場畫面也顯示海軍操控福建艦穩定性良好的「3大亮點」。專家指出，福建艦還會再進行幾次海試再服役，屆時中國將正式邁入「三航母時代」。

來源：YouTube

大公報報導，福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦。1日上午8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。這次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。

軍事專家張軍社指出，動力系統和電力系統，實際上是航母的機動力、生存力和作戰能力的基礎。其中，動力系統相當於航母的心臟，電力系統則對於支撐航母艦載機，尤其是電磁彈射系統的用電等方面至關重要。此次福建艦完成了動力、電力等系統設備一系列測試，達到了預期效果。

張軍社預計，下一步可能還會有幾次海試，「動力、電力系統還有可能會再進行測試，應該也會進行電子系統等其他方面測試。」

環球網報導，福建艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。官方發布的消息稿中配發了數張福建艦在首航試驗中的圖片及影片，展現出福建艦首次海試的3大亮點：福建艦穩定性良好，動力系統可靠，海試由海軍官兵負責操作表明海軍官兵已具備操縱福建艦的能力。

值得注意的是，福建艦完成了動力、電力等系統設備的試驗，並沒有涉及到電磁彈射器以及艦載機等更為複雜的試驗項目，所以甲板上顯示空無一物。

英國每日電訊報網站日前稱，用不了多久，福建艦就會完成海試並搭載第一架飛機。中國已經擁有大量強大的護航軍艦、補給艦和潛艇，隨時準備在福建艦周圍組建一個航母打擊群。一旦解放軍學會了如何使用它，福建艦將可以比肩英國航母或法國航母，這其中意義巨大。

電磁彈射系統測試3步走(資料來源：香港大公報)
電磁彈射系統測試3步走(資料來源：香港大公報)

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