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20大時架離胡錦濤有功？ 這位副主任陪習近平訪歐 站蔡奇身邊

中國新聞組／北京9日電
在習近平出訪法國的歡迎式上，有網友發現當年架走胡錦濤的孔紹遜(中)也有出席，僅站在蔡奇身後，與王毅位置相當。(取材自Ｘ平台)
在習近平出訪法國的歡迎式上，有網友發現當年架走胡錦濤的孔紹遜(中)也有出席，僅站在蔡奇身後，與王毅位置相當。(取材自Ｘ平台)

中國國家主席習近平暌違五年的歐洲訪問，陪同的五員大將分別是蔡奇、王毅、華春瑩、孔紹遜及駐法大使盧沙野，五人各有所長。其中外界較不熟悉的孔紹遜是中共中央辦公廳副主任兼秘書局局長，他最為人所知的就是在20大時把胡錦濤架離會場。能夠陪同出訪，並站在蔡奇、王毅身邊，顯見孔紹遜地位竄升，受到習的重用。

習近平訪問法國，法國總統馬克宏盡了地主之誼。法廣網盤點習的陪同團，除了黨內地位明顯提升的夫人彭麗媛，能跟團出訪的大員都是親信。

首位大員是身兼中辦主任的蔡奇常委，蔡奇在國際事務有多大把握，尚無人知，但他在任北京市委書記時「清除低端人口」，遭批評違背共產黨「人民至上」的初心。

蔡奇之後的二號大員是取代秦剛重新擔任外長的王毅。王毅毫無疑問是中國戰狼外交的創始人，帶出了一批頗具戰狼風格的外交官，如時任外交部發言人華春瑩也隨行在列。還有曾多次因為過激言論引發批評的駐法大使盧沙野。

另外一位外界較不熟悉的要員就是孔紹遜。

孔紹遜是中共中央辦公廳副主任兼秘書局局長，時評人蔡慎坤在Ｘ平台指出，孔紹遜早年的經歷並不詳細，只確認曾在寧夏黨委辦公廳任職，有多年的秘書工作經歷。

央廣網報導，2022年中共20大閉幕會議時，坐在習近平身旁的前任總書記胡錦濤明顯非自願被請出場外，胡錦濤在過程中面露不悅，多次抗拒。

把胡錦濤帶走的人是習近平的貼身警衛，而另一位在旁攙扶的就是中央辦公廳副主任孔紹遜。孔紹遜帶走胡錦濤後回到現場向習近平報告，現場影片顯示，習作出指示，孔紹遜頻頻點頭後離開。

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，孔紹遜(右後)即站在胡錦濤...
中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」一事引起熱議，孔紹遜(右後)即站在胡錦濤身後。(視頻截圖)

習近平 王毅 中共

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