我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

時隔4年半 中日韓領袖峰會擬26日首爾登場

記者陳宥菘／綜合報導
日媒報導，停辦近四年半的中日韓三國領導人會議可望在5月26日至27日在韓國首爾舉行。圖為2019年12月第八次中日韓峰會，分別為時任南韓總統文在寅（左起）、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）
日媒報導，停辦近四年半的中日韓三國領導人會議可望在5月26日至27日在韓國首爾舉行。圖為2019年12月第八次中日韓峰會，分別為時任南韓總統文在寅（左起）、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

日本新聞網（JNN）報導，停辦近四年半的中日韓三國領導人會議可望在5月26日至27日在韓國首爾舉行，屆時中國國務總理李強、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席，將是三人首度出席三國峰會。

報導還說，預計日本、南韓將在會上就北韓研發核武及彈道導彈的威脅持續升高，敦促北京對平壤發揮影響力；另一方面，大陸也可能就美日韓三國的安保合作施加壓力。

日本共同社4月10日曾引述消息報導，中日韓正協商5月26至27日在首爾舉行首腦會談。當時的報導提到，除了經濟合作與人員交流將成為議題，三國峰會預計還會就俄烏衝突和中東局勢等交換意見。此外，日中之間存在福島核汙水排海和日本人在陸被拘等懸而未決的問題，日本或有意藉此與中方溝通。

上一次三國領導人峰會是2019年12月在中國四川成都召開，當時出席領袖分別為時任中國總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅。

當時中日韓三方關係尚可，三方還發表「中日韓合作未來十年展望」，強調三國一致同意增強政治互信，從戰略和長遠角度正視歷史、開闢未來，視對方發展為機遇，鼓勵地方政府和企業通過現有機制開展更多三方合作，共同促進經濟全球化和自由貿易，為全球經濟帶來更大穩定和確定性。

2020年原本輪到韓國擔任主席國，但受新冠疫情和關係惡化等因素而停頓。

值得注意的是，這四年半期間，上屆出席峰會的中日韓領袖三人中已有二人離世。李克強2023年10月，在上海休養時突發心臟病逝世；安倍晉三2022年7月，在奈良發表選舉演說時遇刺身亡；而文在寅也在2022年卸任後，和前幾任南韓總統一樣遭到調查。

三國近日在金融領域亦有三方合作。韓聯社報導，第24屆中日韓財長和央行行長會議3日商定，若東協與中日韓（十加三）機制成員國面臨外匯流動性危機，將進一步強化金融安全保障。三國將改善清邁倡議多邊化協議籌資方式，以及在該協議框架內設快速融資機制。

日本 南韓 李克強

上一則

侵華日軍731部隊 「身上申告書」首公開

下一則

五一返程堵車「看著飛機飛走」 景區堵人 鳴沙山走2步路等5分鐘

延伸閱讀

日本未滿15歲兒童僅1401萬人 連43年減少創新低

日本未滿15歲兒童僅1401萬人 連43年減少創新低
日本雲端服務快速成長 電力需求攀升 挑戰脫碳目標

日本雲端服務快速成長 電力需求攀升 挑戰脫碳目標
對中建交壓力日增 巴拉圭總統：挺台立場堅定不移

對中建交壓力日增 巴拉圭總統：挺台立場堅定不移
日本恐成首個因少子化滅絕的國家 學者估最晚696年後剩1個兒童

日本恐成首個因少子化滅絕的國家 學者估最晚696年後剩1個兒童

熱門新聞

新娘穿上高中校服，悄悄走向不知情的新郎。（取材自微博）

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

2024-05-04 10:35
廣東梅龍高速公路坍塌，目前已知導致24死30傷。（取材自央視新聞）

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

2024-05-02 04:26
蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
警方查獲上海19歲女網紅麗麗（化名）在網上販售性愛影片，男女主角竟是自己和男友。（取材自案件聚焦）

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

2024-05-03 09:30
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
網紅中德夫妻朱莉與阿福宣布結束12年婚姻。（取材自微博）

結婚10年沒孩子是心結？中德網紅夫妻證實離婚

2024-05-02 10:30

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生