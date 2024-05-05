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法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

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馬克宏選在「第2故鄉」招待習近平 老友掌廚菜單曝光

中國新聞組／北京5日電
國國家主席習近平（左）5日出訪法國，據報導，法國總統馬克宏（右）計畫在「第二故鄉」庇里牛斯山區接待習近平。圖為2023年4月雙方在廣州市松園會晤。（新華社）
國國家主席習近平（左）5日出訪法國，據報導，法國總統馬克宏（右）計畫在「第二故鄉」庇里牛斯山區接待習近平。圖為2023年4月雙方在廣州市松園會晤。（新華社）

法國總統馬克宏去年訪問中國，受到習近平稱作是友好「款待」，因為習近平是在他的父親習仲勳生前的舊居接待的馬克宏。或是「外交」對等，馬克宏宣布在庇里牛斯山區接待習近平，那裡被馬克宏譽為「第二故鄉」，他的祖母就安息在那裡，馬克宏幾乎年年都去該地區。

法國國際廣播電台引述法新社4日報導稱，馬克宏選擇在庇里牛斯山脈的這個有著悠久而深厚的淵源的地方接待習近平僅有的為期一天的國事訪問，並慶祝法國與中國兩國建交60周年。這是試圖與中國領導人建立真誠對話，特別是在烏克蘭關鍵問題上進行真誠對話而想到的最細微的一種方式。

馬克宏出生於法國北部的亞眠（Amiens），年輕時的馬克宏每年都會和他的家人一起到庇里牛斯山脈的圖爾馬萊山口（Col du Tourmalet）度假。馬克宏的表親妮可‧阿納爾（Nicole Arnal）回憶說，多虧了他當老師的祖母，馬克宏才取得了現在的成就。他的祖母2013年去世。

馬克宏的故鄉朋友艾力克‧阿巴迪（Eric Abadie）說，「一棵樹，如果你想讓它站穩腳跟，它就需要根。」他認為當地是馬克宏的根。他受邀將與馬克宏在山間餐廳接待習近平，報告的菜單上有：羊肩肉、黑豬肉火腿和塔布豆、來自法國最好的奶酪大師多米尼克‧布柴（Dominique Bouchait）精選的奶酪，以及應法國第一夫人碧姬（Brigitte Macron）明確要求的甜點藍莓餡餅。兩國總統夫婦將品嘗當地的蒙特斯紅葡萄酒和聖蒙特白葡萄酒。

該酒店經營者相信，「如果馬克宏選擇了這個他所珍愛且非常依戀的地方，那麼這並不是沒有意義的」，他認為這裡也顯示「振興山谷的願望」。

馬克宏最近在電話中向阿巴迪吐露：「我將執政達十年，我希望能留下一些東西印記。」法新社說，法國總統希望帶著習近平來到那裡，讓小鎮圖爾馬萊成為歷史所記載的一部分。

馬克宏 習近平 烏克蘭

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