美再出招 擬永久禁止華為、中興無線設備認證

華為。(路透)

美國聯邦通信委員會（FCC）官員近日透露，FCC正在採取行動，目的要永久禁止華為 、中興通訊、海能達、海康威視、大華股份等「受管制清單」企業參與無線設備認證專案，成為測試實驗室或認證機構。

據路透報導，FCC計畫在本月就一項兩黨提案進行投票 表決，以確保為美國市場認證無線設備的電訊認證機構和測試實驗室，不受這些「存在安全關切」企業的影響。

據悉，在美國獲得無線技術設備的市場批准，製造商必須獲得FCC認證，一些其他國家在處理國內相關認證申請時，也會將是否擁有FCC認證作為其中的參考。

華為目前在美國作為認證實驗室的許可將於本月7日到期，不過，FCC上周已否決華為測試實驗室延長認證的申請。實際上，根據2023年2月6日起實施的規定，FCC已不再接受「受管制清單」企業的相關產品認證申請。

FCC主席羅森沃賽爾稱，FCC必須確保美國的設備授權計畫以及受託管理此一計畫的人員，能夠持續因應變幻無窮的安全與供應鏈所帶來的威脅挑戰。FCC專員卡爾表示，這項提案將確保測試實驗室和認證機構在審查電子設備時，遵守FCC的要求，同時也是FCC可以信賴的機構。

中興通訊。(取材自觀察者網)

FCC在2020年將華為和中興列為通訊網路的國家安全威脅，並禁止美國公司以83億美元的政府基金從這兩家公司購買設備。隨後，2022年11月，FCC禁止批准華為和中興的新電訊設備。而此一禁令亦涵蓋海能達通訊、杭州海康威視及浙江大華科技的電訊和影片監控設備。

海康威視。(路透)

華為與海康威視2019年遭美國列入出口管制名單，大多數的美國供應商除非取得許可證，否則不得出口貨物或技術給這兩家公司。FCC近期又再度表示，正命令中國電信、中國聯通和中國移動的美國子公司，停止在當地的固定或移動寬頻網路業務。

美國財長葉倫及國務卿布林肯 結束訪中不久，其中一個主要目標，就是要求中國停止對俄羅斯的支持，但外界普遍認為，雙方這兩次接觸均收效甚微。