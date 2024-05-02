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中使館發言人：驅離侵黃岩島菲船 操作專業規範、正當合法

記者黃國樑／即時報導
中國海警4月30日在黃岩島的驅離行動被控危險攔截，陸駐菲使館發言人稱：操作專業規範，正當合法。 （圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）
中國海警4月30日在黃岩島的驅離行動被控危險攔截，陸駐菲使館發言人稱：操作專業規範，正當合法。 （圖／截自菲律賓海岸防衛隊發言人Jay Tarriela的Ｘ平台影片）

微信公眾號「 中國駐菲律賓大使館」昨晚發布訊息，中國駐菲律賓使館發言人就4月30日菲方船隻非法侵闖黃岩島答記者問。對於菲律賓外交部發表聲明稱，中國海警4月30日在黃岩島海域採取危險動作，攔截和騷擾執行例行人道主義任務的菲海警和漁業水產資源局船隻，發言人答稱，岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。 4月30日，菲方海警船和公務船未經中方同意侵闖黃岩島海域，嚴重侵害中方主權。中國海警被迫依法採取必要措施，驅離菲方船隻，現場操作專業規範、正當合法。

發言人並表示，中方已就此在北京和馬尼拉分別向菲方提出嚴正交涉，要求菲方立即停止侵權挑釁。

記者進一步問，菲律賓國家安全委員會4月30日發布聲明稱，中方阻礙菲方在菲漁民的漁場向菲漁民提供人道主義援助，對菲漁民來說是悲傷的一天。發言人對此有何評論？

使館發言人表示，4月30日發生的事件無關菲漁民捕魚問題。自2016年中菲達成臨時特殊安排以來，菲漁民在黃岩島特定海域捕魚不存在任何問題。菲現政府打著幫助菲漁民的幌子，把他們推到海上爭議前沿，推進自己的政治議程，這才令人悲傷。

記者提到5月1日，菲律賓海警「西菲律賓海」發言人塔里埃拉在記者會上表示，菲上屆政府期間，菲政府船隻從未進入黃岩島12海浬海域，但菲本屆政府已經越過這條紅線。

發言人表示，正如菲海警這位發言人所言，菲方在黃岩島問題上確實越過了紅線。 2016年，中方作出臨時特殊安排，菲方小型漁船可以在黃岩島特定海域捕魚，但不得進入潟湖，菲方軍警艦機和公務船機不得進入黃岩島12海里海空域。過去7年多，菲方遵守上述約定，菲漁民在黃岩島特定海域捕魚不存在任何問題。但菲現政府單方面破壞了相關安排，多次派遣海警和公務船隻侵闖黃岩島12海浬海域，並利用菲漁船推進自己的政治議程。

他表示，菲海警這位發言人的話也透露了菲方在黃岩島問題上越過紅線的事實。因此，中方不得不採取必要措施維護領土主權和海洋權益。不只黃岩島，菲方近期在仁愛礁等議題上也一再違背承諾，單方面拋棄雙方已經達成的協定、諒解和安排。這是過去一年中菲海上爭端不斷的根本原因。

最後記者問，4月30日黃岩島事件發生後，多個國家駐菲律賓使館或大使發表聲明，對此表達關切。菲方稱，這再次反映了國際社會對菲廣泛支持。對此有何評論？使館發言人答稱，過去一年來，每次中菲發生海上事件，都有同一撥國家發表聲明。有關聲明不問事實，只講立場。全世界有近200個國家，他們代表不了國際社會。

微信 大使館 賓大

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