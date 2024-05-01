我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重大讓步...布朗大學與示威學生達成協議 允討論從以色列撤資

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

美制裁無效？南華早報：中國製造2025達成86%

記者陳湘瑾╱綜合報導
香港南華早報報導，即使受到美國等國家的關稅和制裁，中國製造業仍幾乎達成十年前所設定的目標。(新華社)
香港南華早報報導，即使受到美國等國家的關稅和制裁，中國製造業仍幾乎達成十年前所設定的目標。(新華社)

香港南華早報報導，中國2015年提出「中國製造2025」，目標是在10年內實現中國製造業的自給自足，即使過去幾年受到美國主導的貿易戰影響，「中國製造2025」的許多目標如今已經實現。報導稱，這證明美國關稅和制裁對中國是無效的。

2018年時任美國總統川普以「迫使中國改變不公平貿易行為」為由，發起中美貿易戰，拜登2021年接任美國總統後採取進一步對中國實施晶片禁令。

南華早報根據過去10年出版的官方書籍和其他權威消息來源，整理計畫中提出的260多個目標，涉及機器人、農業設備、生物製藥和海洋工程等10個關鍵領域，報導指出，「中國製造2025」中超過86％的目標已經實現。

其中電動汽車的生產遠超原定預期，根據「中國製造2025」目標，電動汽車年銷量預計在2025年達到300萬輛，但中國汽車製造商去年銷售近1000萬輛，其中比亞迪汽車的銷量就超過300萬輛。

另外，儘管中國耕地有限，得益於無人機、自動播種機和生物技術的提升，蔬菜生產量已超過全球一半以上；中國在大多數關鍵設備上實現自給自足，能夠生產各種民用和軍用船舶，成為地球上最大的造船廠；部分中國企業研發的抗癌藥物也開始進入美國市場。

儘管在面臨晶片產業面臨挑戰，中國企業現在已經可以生產伺服器、桌上型CPU、固態硬碟、高速光纖和大數據系統等高價值產品，其中一些產品並獲得極高的市占率。

而中國航空產業無法使用美國晶片、零件或技術，美國NASA科學家也被法律禁止與中國同行進行任何交流，中國科學家和工程師完全依靠自己的努力，實現火星著陸探測、太空站、月球背面著陸及建設全球最大商業衛星觀測網絡等幾乎所有目標。

南華報導指出，當前仍有一些目標尚未實現，包括半導體製造中使用的先進微影技術、洲際客機和衛星通訊技術網絡等。北京政府今年提出另一個富有雄心的「新質生產力」計畫，被認為是「中國製造2025」的延續。據BBC新聞報導，「加快發展新質生產力」成為中國大陸今年十大任務之首。

晶片 貿易戰 拜登

上一則

香港航空五一客量增1.5倍 年底增聘5成空服員

下一則

2周3童亡 香港流感高峰恐持續至夏季

延伸閱讀

AMD盤後重挫7% AI晶片營收財測未令市場驚豔

AMD盤後重挫7% AI晶片營收財測未令市場驚豔
「不付錢的盟友要靠自己」 TIME專訪川普帝王總統夢

「不付錢的盟友要靠自己」 TIME專訪川普帝王總統夢
紐時：美國在亞太部署新武器系統 用以對付中國

紐時：美國在亞太部署新武器系統 用以對付中國
美國乳牛禽流感疫情 世衛示警可能擴散至其他國家

美國乳牛禽流感疫情 世衛示警可能擴散至其他國家

熱門新聞

蘭州新區一名工人巡查組裝完成的電動汽車。(新華社)

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

2024-04-28 13:32
山西運城一輛問界M7 Plus發生追撞起火事故，造成3人身亡。（圖／取自網路媒體《汽車之家》）

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

2024-04-28 10:44
中國國家主席習近平與美國國務卿布林肯2024年4月同樣於北京人民大會堂福建廳會面、展開對話。（截取自美聯社YouTube）

習布二會位置與上次雷同 福建廳植物擺設暗藏訊息

2024-04-26 07:14
趙先生提供的視頻截圖。(取材自瀟湘晨報)

「東郊到家」按摩 女技師竟「摸下體」色誘男客人「加鐘」

2024-04-26 06:30
吳艷妮臉貼亮晶晶的五角星出戰，在賽場上很好辨認。(中新網)

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

2024-04-22 08:30
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取自微博）

傳中國航艦福建號即將海試 專家稱為期不遠

2024-04-28 14:34

超人氣

更多 >
專家說 這類蔬菜優於任何補品

專家說 這類蔬菜優於任何補品
CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所
李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累
挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓

挺巴學運／哥倫比亞大學示威學生攻占漢彌爾頓大樓
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟