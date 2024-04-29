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美學者艾利森：美中決心不讓台灣新領導人宣布台獨情況發生

特派記者廖士鋒／北京即時報導
美國知名學者艾利森近日接受環球時報專訪，對美中台議題提出分析，認為中國與美國決心不讓台灣新領導人（指準總統賴清德）宣布「台灣獨立」發生。（取材自環球時報）
美國知名學者艾利森近日接受環球時報專訪，對美中台議題提出分析，認為中國與美國決心不讓台灣新領導人（指準總統賴清德）宣布「台灣獨立」發生。（取材自環球時報）

台灣準總統賴清德即將就任，台灣議題在美國與中國雙邊關係中的敏感性近期仍極受矚目，特別是美國官員日前分別積極穿梭兩岸。而美國知名學者艾利森則表示，如果台灣的新領導人宣布「台灣獨立」美中可能爆發衝突，「美中兩國領導人非常清楚這一點，並決心不讓這種情況發生」。

美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）是提出「修昔底德陷阱」（Thucydides'Trap）的重量級學者，這一國際關係名詞以權力轉移理論邏輯為基礎，提出新興大國與現有霸主競爭的16個歷史案例中，有12個以戰爭告終。但中國國家主席習近平曾公開強調「修昔底德陷阱」並非必然、「寬廣的地球完全容得下中美各自發展」。

近期艾利森訪問了中國，並接受中共官媒環球時報的深度專訪。

他指出，美中兩國都擁有強大的核武庫，以至於如果其中一方發動全面核戰爭，雙方都會毀滅。「這是一個非常有力的理由，不要發動戰爭，也不要讓其他事件、事故或者誤判把我們拖入戰爭，無論是在台灣海峽、南海地區、還是在其他地方或者因為什麼原因」。

艾利森強調，在「修昔底德式」競爭中，存在許多潛在的燃點，「台灣問題是最敏感的問題」，他認為中國在台灣問題上的立場非常明確。「如果台灣地區的新領導人宣布『台灣獨立』並試圖認真對待這一問題，或者美國支持『台灣獨立』的主張，那麼美中可能爆發衝突」。但他旋即指出，「幸運的是，美中兩國領導人非常清楚這一點，並決心不讓這種情況發生」。

他形容，中國是一個迅速崛起的國家，決心崛起，盡其所能，而美國是一個強大的「統治性國家」，認為自己在二戰後創造了對所有人都有利的國際秩序，「這是一種典型的『修昔底德式』競爭，形成了我們在歷史上反復看到的動態」。但他認為這種競爭不一定非要以戰爭結束，可以通過某種方式來管理這種競爭、避免戰爭。

但他也指出，自己在與中共領導人和政要交流過程中，「感受非常明顯的一點是他們正在積極思考如何擺脫『修昔底德陷阱』，他們在研究歷史中的例子和哲學思想」，這番話透露了當前中共官方外交理論研究的重心。

中共 賴清德 哈佛大學

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