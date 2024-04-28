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中國國台辦：盼台灣方面恢復海上客運5航線與擴大30航點

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮28日具體指出兩岸海運客運直航的五條航線跟30個航點重啟訴求。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人朱鳳蓮28日具體指出兩岸海運客運直航的五條航線跟30個航點重啟訴求。（記者廖士鋒／攝影）

中國官方28日對兩岸人員往來有諸多措施，最新消息是中國已經透過兩會機制，促請台方恢復兩岸海上客運直航以及擴大恢復空中客運直航，國台辦強調，具體包含5條海上客運直航航線以及天津等30個中國航點。

中國交通部4月28日下午在官網上指出，「海峽兩岸航運交流協會已通過既有管道促請台方恢復兩岸海上客運直航」，並提到兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來的重要通道，恢復兩岸海上客運直航全面正常化，有利於兩岸同胞正常往來。

中國國台辦發言人朱鳳蓮則在稍晚表示，兩岸直接通航，極大便利了兩岸民眾往來為增進兩岸同胞的共同利益發揮了重要作用。

她強調，去年以來，「隨著疫情防控進入新階段」，中國積極推動兩岸空中、海上直航和「小三通」復航。兩岸空中客運直航航班、運量「雖較疫情期間有所增長，但因航點有限，總體上兩岸往來仍有較大不便，兩岸海上客運直航至今也尚未復航」。

朱鳳蓮指出，兩岸民眾對兩岸空中、海上直航全面復航的呼聲非常強烈。「我們希望台灣方面充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，儘快全面恢復包括平潭一台北、平潭一台中、廈門一台中、廈門一基隆、浙江大麥嶼一基隆航線在內的兩岸海上客運直航，恢復開通天津等30個中國航點與台灣空中客運直航」。

28日早上中國文旅部已經宣布，將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，並指出，等到平潭與台灣海上客運直航恢復後，會再開放福建民眾到台灣本島進行團客旅遊。

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