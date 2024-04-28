布林肯離京前突改道 臨時登門唱片行 就為買中、美兩歌手專輯

美國國務卿布林肯結束訪華行程前往機場途中，臨時繞道北京一家唱片行。（取材自鳳凰網）

美國國務卿布林肯 結束訪華行程前傳出一段插曲意外引起關注。他在前往機場途中臨時繞道北京一家唱片行買了美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）和中國搖滾歌手竇唯的專輯。媒體分析此舉意在凸顯美國國務院 所說的美中之間「民間連結」的重要性，也象徵美方致力推動跨文化交流和理解。

綜合媒體報導，布林肯26日前往機場途中，突然來到北京藝術區的LI-PI Records唱片行（萊蒎黑膠唱片店），並購買泰勒絲2022年專輯「午夜」（Midnights）及老闆推薦的一張竇唯專輯。

路透注意到布林肯離京前買唱片的這一舉動，相關報導標題一語雙關："Bad Blood with China？"（和中國關係不和？）。據悉，布林肯在唱片行內時，稱泰勒絲是成功的美國出口品。她的熱門名曲包括「壞到底」（Bad Blood）。

報導稱，布林肯此行的目的之一是強調突出美國國務院所說的美中之間「民間連結」的重要性，並以此作為改善兩國關係努力的一部分。

美聯社分析道，布林肯的這一舉動頗具象徵意義：他在三天訪華期間致力推動跨文化交流和理解。然而，報導也提到，泰勒的「午夜」（Midnights）和竇唯的「黑夢」同樣可以代表全球兩大經濟體之間深陷困境的關係中看似難以解決的分歧。布林肯在訪問中國期間，包括會晤中國國家主席習近平和外交部長王毅時，都提到了這些裂痕，同時他們也讚揚了保持溝通渠道暢通以處理這些分歧、避免誤解和誤判的好處。美聯社認為，美中雙方雖然在各說各話，但也好過無話可說。

中央社報導，布林肯是一位熱衷音樂的樂手和吉他手，他形容音樂是「不分地域的最佳連結工具」。他還說自己喜愛黑膠唱片，是因為有封套說明文字。

當這家北京唱片行的老闆問他喜歡什麼音樂時，現年62歲的布林肯說他什麼都愛，但「有點著迷於70年代」。