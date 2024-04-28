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布習二會後 美中核心議題仍無解 分歧恐更尖銳

本報記者 羅印冲
習近平會見布林肯的「聽訓」座位安排與去年相同。（美聯社）
習近平會見布林肯的「聽訓」座位安排與去年相同。（美聯社）

美國務卿布林肯結束訪中行，從會後各自發布新聞稿和記者會談話看，雙方雖端出一些表面成果，核心議題卻幾乎沒有共識，甚至互相畫線，警告意味濃。依此觀察未來美中乃至美中台關係，分歧恐更尖銳，台灣須更謹慎因應未來可能的變局。

布林肯此行兩大重點，一是與中共外長王毅長時間會談，二是與國家主席習近平會面。「習布會」與去年6月一樣在人民大會堂福建廳舉行，習近平仍獨坐主席位，兩旁分別是王毅和布林肯等中美官員分列對坐，對極為講究會議形式安排的中共來說，這當然隱含北京對美國的態度。

更重要的是會後雙方發布的側重點，中國大陸外交部列出雙方達成5點共識，看似成果頗豐，但若除去繼續推進雙邊關係和溝通交流等內容，比較具體的只有雙方將在人工智慧、亞太事務、禁毒工作等領域繼續磋商，以及就國際熱點問題保持協商。以嚴格意義說，這其實只能算是一種表態。

雙方分歧則更加顯現，從美國角度，這次最關切的是北京在俄烏戰爭中的角色。布林肯在美國駐北京大使館記者會上劍指中方支持俄國軍工業生產，直言「如果沒有看到變化，我們完全準備好採取行動」。布林肯人都還沒離開北京，卻已發出通牒式的強烈警告。

布林肯還在接受CNN專訪時表示，美國已見到北京試圖「影響甚至可說是干預」美國11月大選，重申拜登在舊金山峰會中告訴習近平的話，即不要干預2024年美國大選，當時習承諾不會這麼做。布林肯這話等於是說，習近平也是說一套、做一套。

北京的回應也很直接，習近平告訴布林肯，中方堅持不結盟，美方也不要搞「小圈子」；雙方都可以有自己的朋友和夥伴，但不要針對或損害對方。習試圖以中俄不會結盟，勸阻包括澳英美3方安全夥伴（AUKUS）、美日菲和美日安保升級等針對北京的行動。不過，俄羅斯總統普亭5月將訪北京，西方看中俄關係更重實質，而非形式上是否結盟。中俄關係實際上是持續推進深化，美國在亞太「小圈子」也只會繼續擴大和強化。

美國也對北京在南海破壞穩定的行為表示憂心，王毅則要求美國「停止部署陸基中導」，明顯針對美菲軍事合作，可能成為美中未來在南海議題的主戰場。

另一重點是台灣議題。在大陸外交部發布內容中，習近平未談到台灣問題，但在王毅與布林肯會談中，中方強烈要求美方「不折不扣」恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，重申要求美方停止武裝台灣，支持中國和平統一。

美國務院轉述布林肯的話說，美方強調維護台海穩定外，也重申以台灣關係法、三個聯合公報及六項保證為指引的一中政策不變。

王毅涉台談話看似維持一貫基調，不過在布林肯訪中期間，王毅接受卡達半島新聞網採訪時談了大量涉台內容，他痛批一些國家口口聲聲呼籲維護台海和平穩定，私底下卻加緊給「台獨」分離主義者運送武器裝備，只會推高衝突對抗風險，還稱「以何種方式實現統一」是兩岸中國人的事。

王毅雖未點名美國，卻處處針對美國。準總統賴清德即將上任，在美中分歧走向更尖銳、台海風雲日緊之際，台灣已沒有誤判空間，只有設法化被動為主動，創造融冰契機，才是確保台海安全的正道。

布林肯 王毅 習近平

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