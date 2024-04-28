習近平鍾愛引經據典 這次用歐陽修這句話 點中布林肯心思

布林肯（右）26日在離華前，特意在往機場路上暫停北京一家小唱片行，選購了泰勒絲和竇唯的唱片。（路透）

美國國務卿布林肯 結束訪華，中媒解讀，美方此行顯得主動，在其面臨大選年的壓力，企圖藉此挽救拜登 政府的選情；而中國國家主席習近平 會見布林肯時引用古語「得其大者可以兼其小」，點中布林肯與美方這「心思」，就是要美國「先學好根本的大道理，才可兼及旁枝末節」。中國官媒則反駁美「中國產能過剩」，諷「過剩的是美國對中國的焦慮」。

直新聞引述深圳衛視直新聞主筆段曉卿評論指出，對於布林肯此訪，美方顯得更加主動。這一方面說明雙方各領域的對話增加、合作增加、積極面增加，也說明在穩定中美關係上拜登政府的急切。

今年是美國的大選年，選戰將於7月全面啟動，而目前巴以衝突和俄烏衝突都對拜登政府造成巨大壓力，尤其是巴以衝突又在美國大學內引發學生運動，拜登迫切希望能夠在6月之前處理好相關問題。而在俄烏衝突上，美國國會和一些政治勢力又揪住中俄經貿問題不放，拜登政府也會拿中美經貿做文章，認為既然公平競爭不過，就要揮舞關稅大棒，動用國家力量打壓。

而對於美方的心思，拜登政府可能的動作，中方非常明瞭。習近平4月26日會見布林肯指出，中美雙方「應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。對美方的問題也開出了藥方：「3周前，我同拜登總統通了電話，談了對今年穩定發展中美關係的考慮，提出了雙方應該以和為貴、以穩為重、以信為本。我還強調過，『得其大者可以兼其小』」。

評論指出，「得其大者可以兼其小」出自歐陽修，其原意是指做學問要從大的根本處著眼，學好了根本的大道理，才可兼及旁枝末節。而根本的道理就是要對中美關係有正確的認知，凝聚最大共識，互利共贏。解局的關鍵也在於拜登政府如何進一步調整中美關係的認知。

而對於布林肯及美方近期提出的新能源汽車等「中國產能過剩」論，中國官媒也展開了反擊。環球時報社評指出，近日舉行的「2024北京國際汽車展覽會」中，國內外車商擠爆現場，如何說是中國產能過剩？美方根本目的是要通過貿易保護政策和輿論攻勢把中國新能源汽車產業的勢頭打下去。