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西藏流亡政府：與中祕密接觸年餘 不預期有突破

記者黃國樑／綜合報導
西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁。(路透)
西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁。(路透)

印度的西藏流亡政府與中國政府之間的正式對話中斷十多年後，西藏流亡政府24日透露，已與中國開啟祕密管道對話一年多。不過，不預期會在短期內有所突破。

印度斯坦時報報導，設於印度達蘭薩拉的西藏流亡政府「藏人行政中央」領導人「司政」邊巴次仁24日表示，他的代表已經與「北京的人」和中方尋求與西藏領導階層接觸的「其他人員」打交道，「我們從去年起確實有祕密管道（對話），但是我們沒有立即性的期待，這肯定是長期的，我們開啟這些祕密管道以來已經將近一年多，我們保持溝通」。

據報導，邊巴次仁形容這個祕密管道對話「非常不正式」。他指出，「他們（中國方面）找我們，不是我們找他們」，但是此刻期待會有什麼成果，「是不切實際」。

西藏流亡政府外交與新聞部長「噶倫」諾增卓瑪也證實這個祕密管道對話，但她也說，無法確定這些接觸能有任何「具體或實質結果」。

報導稱，這是西藏流亡政府與北京政府之間的正式對話從2010年停止之後，首次有消息表示雙方恢復接觸。

據悉，北京和西藏流亡政府於2002年開始先後進行9輪正式對話，2008年西藏發生騷亂，北京指是西藏流亡政府在背後支持藏獨所致，停止「和談籌備小組」接觸，並於2010年中斷了所有對話。

另據法廣網引述印度世界一體新聞台（WION）報導稱，邊巴次仁強調，「我們必須通過達賴喇嘛提出的大多數西藏人支持並由流亡西藏議會通過的中間道路政策找到解決方案。」 達賴喇嘛倡導的中間道路政策，是在中國政治制度框架內尋求西藏有意義的自治。

印度 達賴喇嘛

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