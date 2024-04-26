丫丫返鄉滿周年 中國選定大熊貓「雲川」、「鑫寶」赴美

中方選定大熊貓「鑫寶」赴美國聖地牙哥動物園交流。(取自中國大熊貓保護研究中心)

中國國家林草局27日發布，中國野生動物保護協會近日與美國聖地牙哥動物園 簽署大熊貓保護合作協議，將選擇一對大熊貓前往美國聖地牙哥動物園，開啟為期10年的大熊貓國際保護合作。中方從中國大熊貓保護研究中心選定了一對大熊貓「雲川」（雄性）、「鑫寶」（雌性），並為兩只大熊貓安排了經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。中美熊貓外交仍持續進行。

中國林草局表示，美方正在對大熊貓場館進行改造提升，為大熊貓創造更大、更舒適的生活環境。同時，動物園還為兩只大熊貓配備了曾在中國學習交流大熊貓飼養管理、日常護理及相關科研技術的專業團隊。

公開資料顯示，「雲川」，雄性，2019年7月生，性格外向，活潑好動。「鑫寶」，雌性，2020年7月生，性格較內向，溫柔機警。

另據中國野生動物保護協會官微消息稱，美國聖地牙哥動物園野生動植物聯盟總裁潘禮邦一行自17日至28日訪中，先後與中國野生動物保護協會進行了工作會談交流，赴中科院動物所開展中美生物多樣性保護技術和經驗交流。

據了解，中國野生動物保護協會與聖地牙哥動物園野生動植物聯盟自1994年開始有合作協議，並於1996年啟動合作，兩只中國大熊貓抵達聖地牙哥動物園，並繁衍「華美」、「美生」、「蘇琳」、「珍珍」、「雲子」和「小禮物」等六隻熊貓。雙方第一輪大熊貓國際保護研究合作在2019年5月結束。

值得注意的是，27日剛好也是此前旅美大熊貓丫丫返中滿周年，丫丫在去年4月27日結束20年旅美生活回到中國。近期陸媒報導返到中國的丫丫從原本瘦骨嶙峋的模樣胖成了「A字熊」，能吃能睡。丫丫目前正在北京動物園。

中國外交部發言人毛寧在2月曾表示，中國有關機構已與西班牙馬德里動物園、美國聖地亞哥動物園簽署新一輪大熊貓保護國際合作協議，並正與美國華盛頓國家動物園、奧地利（維也納動物園）積極洽談，展開新一輪合作。