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中法建戰區海上與空中對話機制 習出訪前談空巴大單

中國新聞組╱北京27日電
中法兩軍宣布建立戰區間海上與空中合作對話機制，中國國防部表示，這是落實兩國元首共識的重要舉措。圖為去年4月7日，中國國家主席習近平(左)在廣東省廣州市松園和法國總統馬克宏舉行非正式會晤。(新華社)
中法兩軍宣布建立戰區間海上與空中合作對話機制，中國國防部表示，這是落實兩國元首共識的重要舉措。圖為去年4月7日，中國國家主席習近平(左)在廣東省廣州市松園和法國總統馬克宏舉行非正式會晤。(新華社)

解放軍南部戰區司令員王秀斌25日與應邀來訪的法軍太平洋海區司令丹迪涅舉行會談，期間雙方簽署文件，建立兩軍戰區間海上與空中合作對話機制。中國國防部表示，這是落實兩國元首共識的重要舉措，有助於進一步深化兩軍互信合作，共同維護區域安全穩定。

根據發布，王秀斌25日與丹迪涅舉行會談，雙方就兩軍戰區間交流合作、國際和地區安全形勢等共同關心的問題交換意見。期間，雙方簽署「中國人民解放軍南部戰區及法國軍隊太平洋海區關於開展戰區間海上與空中合作對話的框架文件」，建立中法兩軍戰區間合作對話機制。

去年4月，法國總統馬克宏應中國國家主席習近平邀請，對中國進行國是訪問，兩人在會談後發布聯合聲明，在「加強政治對話，促進政治互信」章節中，便提出「中法兩國同意深化戰略議題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和區域安全議題上的相互理解」。

值得一提的是，這份聯合聲明也明確「中法將延續兩國元首年度會晤機制」。在馬克宏去年4月訪中後，路透早前報導，預料習近平將在5月初造訪法國並會晤馬克宏，而貿易問題將是重要議程。

路透25日報導，習近平5月訪問法國之前，空中巴士（Airbus）正與中國就一份潛在的飛機大單進行談判。一名消息人士透露，談判可能涉及數百架飛機；另一人則說，談判仍處初步階段。

知情人士說，雙方目前在習近平回訪前再次就可能的大規模訂單進行談判，談判的結果一定程度上將取決於政治氛圍。

習近平 馬克宏 解放軍

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