中通過關稅法 外媒：反制美歐貿易戰

中國14屆全國人大常委會26日表決通過「關稅 法」，此法賦予政府可對違背貿易協定的國家進行反擊的權利。外媒引述外國學者以「核武器」形容中國的關稅法，指稱通過此法是對可能向徵收關稅國家釋放將予以反擊的訊息，恐加深中國與貿易夥伴的緊張關係。

中華經濟研究院第一所助研究員王國臣指出，「中國不會憑空就推出一個法案，是已經醞釀很久或反覆修訂」。由於中美貿易戰持續，加上習近平也會見了美國國務卿布林肯，所以在這個時間點上公布這個法，還是相對敏感。

新華社報導，關稅法將於今年12月1日開始施行。此次通過的關稅法共有7個章節，包括總則、稅目和稅率、應納稅額、稅收優惠和特殊情形關稅徵收、徵收管理、法律責任與附則。

中國還沒有公布關稅法全文，不過翻閱先前公布的關稅法草案第16條明定，任何國家違反與中國締結或者共同參加的國際條約、協定，對中國在貿易方面採取禁止、限制、加徵關稅或其他影響正常貿易的措施，對原產於該國家或地區的進口貨物可以採取徵收報復性關稅等措施。

徵收報復性關稅的貨物範圍、適用國別或地區、稅率、期限及辦法，將由國務院 關稅稅則委員會提出建議，由國務院批准後執行。

比較關稅法草案一、二審版本，王國臣指出，二審版本第16條裡，出現「採取」徵收報復性關稅等措施，「『採取』兩字在一審是沒有的，代表中方態度可以很靈活」。

路透報導，新加坡 管理大學教授高樹超表示，中國早在2004年升級「對外貿易法」時，就有關於實施報復性關稅的措施。這次通過的關稅法像是核武器，意義不在於使用它，而是威懾其他人不要使用同樣的武器。

不過針對外國學者以「核武器」形容中國的關稅法，王國臣倒持保留態度，他認為法律並沒有寫進「主動加稅」，「而美國特別301條款就可以採取單邊行動。」