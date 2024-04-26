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董軍出席上合組織防長會議：打造更穩固堅韌的安全共同體

記者黃國樑／即時報導
中國國防部長董軍。（取材自微信公眾號）
中國國防部長董軍。（取材自微信公眾號）

據中國國防部26日深夜發布訊息，中國國防部長董軍率團出席昨4月26日出席在哈薩克阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，董軍在會上發言指出，全球治理失穩失序，需要我們做團結合作的示範者；矛盾爭端複雜難解，需要我們做對話促和的推動者；安全問題交織聯動，需要我們做共同安全的守護者。他並指出，成員國要共同打造一個更穩固堅韌、更開放包容、更具影響力的上合組織安全共同體。

訊息並稱，在哈薩克訪問期間，董軍先後與巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、吉爾吉斯、白俄羅斯的國防部長會談，與烏茲別克、塔吉克的國防部長交談，就國際地區情勢、兩國兩軍關係和共同關心問題交換了意見。

董軍在上合組織成員國國防部長會議上表示，當今世界，百年變局加速演進，中國國家主席習近平從全人類共同利益出發，提出建構人類命運共同體理念和共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，匯聚了各國人民共建美好世界的最大公約數。這些重大理念倡議，率先在本區、本組織落地生根，為各國人民福祉帶來紅利，引領上合組織成為守望相助的命運共同體，成為維護公平正義的建設性力量。

董軍指出，全球治理失穩失序，需要我們做團結合作的示範者；矛盾爭端複雜難解，需要我們做對話促和的推動者；安全問題交織聯動，需要我們做共同安全的守護者。中國正以高品質發展推動中國式現代化，必將為各國提供更多機會。我們願與地區國家一道，實踐全球安全倡議，以共同發展促進共同安全。

董軍也強調，區域國家都處在發展振興的關鍵階段，需要的是發展、期盼的是穩定、依託的是安全，我們應堅持團結互信、安危共擔、聚同化異，透過建構更趨完善的合作機制、拓展更高層次的軍事合作、形成更強大的反恐合力、推動更為廣泛的青年交流，共同打造一個更穩固堅韌、更開放包容、更具影響力的上合組織安全共同體，為維護共同利益提供堅強保障，為區域和世界和平做出更大貢獻。

訊息稱，會上，各國防部門領導人總結了2023年國防部長會議以來合作取得的成果，表示要繼續加強戰略溝通，推進務實合作，共同維護區域和平穩定。會後發表了《上海合作組織成員國國防部長會議聯合公報》。

國防部 白俄羅斯 哈薩克

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