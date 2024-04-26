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習近平會見布林肯:中美應該求同存異 而不是惡性競爭

習近平今天見布林肯 中國官媒證實

習近平會見布林肯：中美應該求同存異 而不是惡性競爭

記者陳宥菘／即時報導
中國國家主席習近平26日下午會見美國國務卿布林肯，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲習近平(右)接見。(路透)
中國國家主席習近平26日下午會見美國國務卿布林肯，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。圖為布林肯(左)去年6月訪問北京時，獲習近平(右)接見。(路透)

美國國務卿布林肯訪中行最後一天，26日先與中國外長王毅舉行會談，下午再獲中國國家主席習近平會見。據央視初步發出的簡訊，習近平表示，中美兩國應該求同存異，而不是惡性競爭。他也呼籲應該「言必信、行必果，而不是說一套、做一套」。

影片來源：YouTube

接近下午3點半，新華社首先發布快訊，宣布習近平將在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。下午4點19分，新華社再發出簡訊，初步釋出習近平會見布林肯時的談話內容。

習近平說，今年是中美建交45週年。 45年的中美關係歷經風風雨雨，給了我們不少重要啟示：「兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

習近平指出，「我提出相互尊重、和平共處、合作共贏3條大原則，既是過去經驗的總結，也是邁向未來的指引。」

習近平表示，當前，世界百年變局正在深刻演進，國際情勢更是變亂交織。他強調，「中美雙方加強對話、管控分歧、推動合作，不僅是兩國人民的普遍願望，也是國際社會的共同期待」。

習近平說，「我多次說過，地球夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮」。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。這個根本問題解決了，「第一顆鈕扣」就扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。

習近平表示，他去年與美國總統拜登在舊金山會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。過去幾個月，雙方團隊落實兩國元首共識，在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間。

習近平說，「國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾週前通話時定下來的，希望你不虛此行」。

而根據央視釋出的影片，習近平與布林肯此次會晤地點在北京民大會堂，習近平於去年一樣坐在航排中央主席位，中美官員則分別坐在左右兩側。

習近平 布林肯 國務卿

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