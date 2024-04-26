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習近平今天見布林肯 中國官媒證實

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普亭證實5月訪華 將贈習近平革命小說「怎麼辦」

中國新聞組／北京26日電
圖為中國國家主席習近平(右)2023年10月在北京會晤俄羅斯總統普亭。(新華社資料照片)
圖為中國國家主席習近平(右)2023年10月在北京會晤俄羅斯總統普亭。(新華社資料照片)

俄羅斯總統普亭昨表示計畫5月訪中，還要送一本俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基所寫長篇革命小說「怎麼辦？」給習近平。這是普亭連任後首個出訪計畫，由於時值美國等西方國家籲中國停止對俄羅斯軍事援助，正在中國訪問的美國務卿布林肯也才就此事警告中國，普亭此時宣布訪華還讚習是「真正的男人」，似表態俄中關係不會受外部影響。

綜合法廣、塔斯社等媒體報導，普亭昨天在俄羅斯工業企業家聯盟代表大會上表示：「我計畫在5月訪問(中國)」。普亭是在評論一位與會者要求向習近平贈送一本由19世紀俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基撰寫的長篇小說「怎麼辦？」時提到訪華行程。這本書蓋有1953年6月15日圖書館的入館印章。恰逢習近平的生日。

這名與會者要求普亭將這本書交給習近平。習近平之前在莫斯科國立國際關係學院演講時曾將這部小說列為他最喜歡的作品之一。

普亭對此表示贊同，並稱「我一定會帶著這本書，並把這本書送給我們的朋友」。普亭並表示，「他（習近平）是一位強有力的領導人，也是一個真正的男人。玩笑歸玩笑，但說真的，如果他喜歡這本書，我很樂意送給他」。

「俄羅斯-1」電視台稍後發布了俄總統辦公廳禮賓人員從這位與會者手中拿走那本「怎麼辦？」的視頻。

報導並指出，普亭沒有具體說明訪華日期，但考慮到具體月份，這次訪問可能是普亭連任俄總統新任期內的首次出訪。俄總統新聞秘書佩斯科夫昨在回答普亭連任後首次出訪是否真的是中國的問題時說：「我們會及時公布所有訪問」，「我們將與我們的中國合作夥伴一起宣布一切」。

中央社報導，普亭訪華之際，俄羅斯正尋求與中國深化關係。中、俄兩國過去兩年來加強軍事合作，並尋求擴大在全球的影響力，西方國家對此日益焦慮。

普亭 俄羅斯 習近平

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